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經濟

議息前夕美匯強 人民幣再失守7.3

【明報專訊】聯儲局議息前夕，美匯連續第3個交易日企於105以上水平，直到昨晚紐約時段才稍為回軟至約104.97。同時，人民幣續回軟，離岸價時隔4天後，昨天再失守7.3關，低見7.3078，觸及一個星期低位。人民銀行在港招標發售150億元人民幣的6個月央行票據，中標利率升越3厘，為歷來最高。

在市場預期美國息口持續保持於高位，美匯居高不下，人民幣走勢隨之相對走弱，並且面對較大的外部壓力。隨着人民幣離岸價再低見7.3之下，人民幣在岸價亦創逾1個星期低位，低見7.2996。人民幣的中間價見5周高位，較周一上調3點子（1萬點子等於1元），見7.1733，較路透社預測強逾1100點。

人行港發行央票利率創新高

此外，人行在港發行人民幣央票中標利率高達3.38厘，創同期限品種有紀錄以來最高，較今年6月26日發行的同期限央票息率2.24厘，急升1.14厘。根據金融管理局的新聞稿顯示，6個月期央票投標申請額473.84億元人民幣，超額認購約2.16倍。是次發售的央票規模為150億元人民幣，為歷來發行規模最大一批的6個月期之央票。隨着內地出手在港發行規模更大的央票，將有助進一步將離岸人民幣的流動性壓縮，此舉視為用作當局擬釋放人民幣匯率回穩的信號。據香港財資市場公會最新數據，人民幣1年期拆息按日升6點子至3.756厘，創下去年4月26日高見4.0743厘以來另一高位。

相關字詞﹕聯邦儲備局 人民銀行

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