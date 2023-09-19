美私募KKR斥8億美元 入股新加坡電信數據部門

新加坡電信和KKR在一份聯合聲明中表示，此次交易將使新加坡電信區域數據中心部門總價值達到55億新加坡元（折合約40.3億美元），到2027年底前，KKR可以選擇根據事先商定的估值把持股比例提高至25%。是次投資是KKR亞洲基礎設施戰略的一部分，不僅是新加坡電信與 KKR之間的首次合作，更是KKR在東南亞基礎設施和全球數據中心基礎設施領域的最新投資。交易完成後，新加坡電信可利用 KKR在全球投資數據中心和關鍵電信基礎設施方面的專業知識及資本在東南亞市場擴展業務，並開拓馬來西亞等新市場。

東南亞數據中心增長料達17%

目前，全球投資者受東南亞地區發展前景和基礎設施行業穩定、長期回報的吸引，對東南亞地區基礎設施資產的需求不斷增長。KKR亞太地區基礎設施負責人David Luboff 表示，在東南亞數字經濟發展進程中，強大的數字基礎設施至關重要，新加坡正可以發揮中心樞紐作用。

聯合聲明中提到，本次交易預計在2023年第四季度內完成，又指東南亞數據中心市場預計在未來五年增長可達17%，吸引90億至130億美元的投資。

（綜合報道）

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