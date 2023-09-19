法興降盈利目標 股價瀉12% 對冲基金轉軚看好美元 押注聯儲放鷹

根據美國芝加哥商品交易所的聯準會觀察工具顯示，今個月預期不加息的機會率高達99%，然而投資市場普遍關注美國本周的議息動向，並擔心維持高息環境會比預期的時間更長，市場觀望氣氛濃厚。截至香港時間昨晚10時半，歐洲主要股市尤以法國CAC 40指數跌幅達1.38%最大；德國DAX指數則跌0.98%。

傳阿斯利康換CEO 挫逾2%

法興執行長Slawomir Krupa的首份戰略更新報告將公司收入及盈利目標下調，觸動投資者情緒，該股股價急跌11.5%。市傳藥業巨企阿斯利康（英：AZN）行政總裁或換人，觸發該股曾跌4%，其後跌幅收窄至2.16%，英國富時100指數也因此受累，約跌0.72%。

罷工恐升級 美汽車股受壓

美股方面，投資者對聯儲局本周議息持觀望態度。國際油價昨晚升至近每桶95美元，投資者擔心通脹壓力尤在，料高息環境維持一段時間。美股開市後三大指數變化不大，當中標指升0.05%，道指及納指分別跌0.03%及0.18%。彭博報道更指對冲基金的美元持倉，已由9月12日前一周的淨短倉25,175張，轉為9月12日止的一周的淨長倉1.8萬張，有分析認為，隨着下注歐元加息結束，相關長倉減少後，對冲基金轉而將焦點轉向美元。

另美國汽車工人聯合會（UAW）上周五啟動針對通用汽車（美：GM）、福特（美：F）及Stellantis（美：STLA）的罷工行動，UAW稱，勞資談判進展緩慢。市場人士關注UAW下一步會否發動一些生產較高邊際利潤率車款的車廠罷工，進一步打擊美國整體經濟。截至香港時間昨晚10時半，通用、福特及Stellantis股價分別跌0.347%、1.43%及1.66%，跌幅較開市早段收窄。

布蘭特期油做好 逼95美元

國際油價持續上揚，布蘭特期油價格連續三周上漲（漲幅共計11%）後逼近95美元大關，接近10個月以來的最高點。國際能源署及石油輸出國組織上周警告，全球原油供求失衡情况嚴重，石油市場到年底將維持供應短缺。

今年9月初，沙特阿拉伯及俄羅斯聯合宣布每日共自願減產130萬桶原油至今年年底，市場憂慮此舉將令未來原油供應偏緊張。9月12日，石油輸出國組織稱，下一季全球石油市場每天將面臨超過300萬桶的供應短缺，造成全球石油供給創十幾年來最大缺口，國際油價應聲大漲。

沙特俄國減產 原油供應轉緊張

在供應不足情况下，全球主要經濟體對原油需求樂觀，拉動油價走高。今年第三季以來美國經濟展現韌性，失業率降低，價格壓力緩解，多家華爾街巨頭紛紛放棄對美國經濟衰退的預測，或意味美國經濟可「軟着陸」，市場情緒隨之提振。與此同時，中國上周五公布經濟數據顯示，8月全國零售額和工業生產數據均有提振並優於預期，零售銷售按年增長4.6%，結束連續4個月下跌，或證明中國已渡過經濟最不景氣時期，帶動市場對原油需求的憧憬。市場預期年底前原油價格或可達到每桶100美元。

（綜合報道）

[國際金融]