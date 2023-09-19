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經濟

香港地產

海外客2.25萬租眀徳山1房 較舊租約升13%

【明報專訊】雖然二手樓價持續回調，但租盤短缺下，租金卻持續上升。中原副分區營業經理胡煥燁表示，西營盤眀徳山中高層B室，實用314方呎，1房間隔，最新以月租2.25萬元租出，實用呎租72元，較約兩年前對上的舊租約2萬元上升12.5%。他透露，舊租客剛遷出，即獲外籍新租客承接，方便中環上班。業主2016年790萬元一手買入，租金回報約3.4厘。

位於鐵路沿線的火炭星凱．堤岸，再錄內地生承租個案。美聯首席助理聯席董事林靖如表示，屋苑本月暫錄約8宗租務成交，較上月同期48宗，大幅減少逾八成，與過去數月已消化不少租盤有關。

林又指，屋苑最新租務成交為5座高層G室，屬實用347方呎1房戶，以月租1.7萬元租出，實用呎租49元，租客為中大升學的內地生。業主2021年779.8萬元一手購入，租金回報約2.62厘。

內地生1.7萬租星凱．堤岸1房

另新入伙樓盤租務交投依然活躍。信置（0083）等發展的旺角山東街ONE SOHO，本月暫約21宗租賃成交，最新的租賃成交為高層A2室，實用285方呎，1房戶，以月租1.78萬元獲承租，實用呎租62元。業主2021年5月673.82萬元一手購入，租金回報近3.2厘。

此外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，今年7月反映租金回報的CRI回報率最新報2.69厘，按月升0.07個百分點，創46個月新高，重上2019年9月水平，反映暑假租賃旺市，租金穩步上升，惟同期樓價下跌，推升租金回報率，CRI回報率連升4個月共0.16個百分點。

展望第四季租金，預計仍處於高位，第四季CRI回報率可望升至3厘水平，將創2016年後的新高。

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