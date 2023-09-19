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經濟

香港地產

文曜最快今開價 預告「驚喜震撼價」

【明報專訊】市區新盤戰續升溫、市場消息指，建灝地產旗下已屆現樓的九龍城文曜，最快今日公布首批30伙價單。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，首批30伙價錢屬同區「驚喜震撼價」，戶型涵蓋1房至3房戶，主打兩房戶，集團將保留項目全盤92伙內的四至五成單位作長線出租，預計呎租可逾70元。

睿峰兩房逾1425萬元售出

此外，個別新盤餘貨連日錄得成交。由鼎珮持有、已屆現樓長沙灣睿峰，最新售出東翼29樓D室，實用面積499方呎兩房間隔，成交價逾1425萬元，實呎逾28,557萬元。項目近日有同類單位，以實呎超過3.02萬元沽出，創2月初重啟銷售至今兩房戶最高呎價，該單位為東翼32樓D室，實用499方呎兩房間隔，成交價逾1510萬元。項目自2月初重啟銷售至今累售92伙，套現逾10億元；整個項目現累售281伙。

映築會所採日式禪意作設計靈感

至於恒地（0012）及市建局合作、已屆現樓的長沙灣映築，公布住客會所的設計細節。恒地表示，映築的3樓平台會所，以日式禪意為設計靈感，會所內的「天籟步道」及「戶外奏樂園林」，種植古樹花草，配搭石景及水景，體現綠色可持續性發展理念，而「茶禪一味」的茶室空間，可望綠化園林，別具襌意。除特色空間外，會所還設有兒童唱遊樂園、多用途宴會廳，而健身天地更引進國際著名品牌MATRIX的CXR50 FUNCTIONAL TRAINING SYSTEM，無論是要減磅、增肌或提升耐力，都可在會所內進行。

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