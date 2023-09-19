多家銀行指綠債首日認購反應佳

今年保底息率較去年2.5厘調升，信銀國際表示，參考上次綠債每人穩獲4手的結果，建議資金充裕的投資者可考慮認購5至8手，以增加穩中機會，該行首日認購人數與去年相若，而平均認購金額按年升近三成至12萬元。

港元拆息續升 銀行紛上調定存息

另外，港元拆息繼續上升，1周拆息升近12點子（1厘等於100點子）至4.94833厘，1個月和3個月拆息均升約9點，至5.09123厘和5.08994厘。華僑銀行指除了季結效應，資金為150億元綠債發行作部署，以及港股通持續淨買入反映對港元資產需求上升，和近月最大新股上市途虎（9690）集資12億元，亦可能是造成港元流動性收緊因素之一。

隨着拆息上升，多家銀行上調定存利率，建銀100萬元以上新資金，3個月定期上周加至4.75厘，大新（2356）昨日將4個月至6個月上調0.2厘至最高4.7厘，入場門檻為100萬元。部分吸引新客的優惠定息更高於綠債，花旗近日推出客戶新開門檻為800萬元私人客戶服務，並持有指定產品，可獲3個月5厘定存優惠。

不過，銀行高息定存期限最多長至半年，而市場預期美國或於明年減息。中銀個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，綠債鎖定3年4.75厘保證回報，對零售投資者有吸引力。