瑞銀：比亞迪海豹較外國對手具成本優勢

改赴歐生產仍平外國車25%

鞏旻又表示，今年起內地已沒有為出售電動車提供補貼，買車的稅務優惠也只限於國內，而設廠和研究相關補貼，佔比亞迪收入的0.4%、電池生產商寧德時代的0.9%，並不能反映內地車企的成本優勢。

瑞銀估計海豹生產成本為2.51萬美元，較同在內地生產的特斯拉（美：TSLA）Model 3低12.54%，他表示兩者電動車的技術差距已大幅收窄，特斯拉人工智能、自動駕駛較強，而比亞迪則在數碼體驗、5G連接較佳。比亞迪電動車有80%零部件是自製，另外採用瑞典企業自動駕駛鏡頭及高通（美：QCOM）的5G晶片，鞏旻指出電動車半導體製程技術僅需28納米，內地都可以生產，即使高通5G晶片也遭到禁運，比亞迪電動車可以全部改用國產部件。

中資車企市佔料升至33%

瑞銀預期至2030年，中資車企在全球汽車市佔將由去年的17%升至33%，同期傳統車企市佔由81%降至58%，特斯拉則由2%升至8%。

鞏旻又表示，中資車企於2030年在內地市佔可升至達八成，他們在歐洲電動車大眾市場也具競爭力，但較難進入美國、日本、韓國和印度市場。

內地電動車廠競爭激烈，鞏旻以日本仍有6至7間主要車企經驗，預測經過整合後，內地至2030年仍會有10至12間不同規模的車企。