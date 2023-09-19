恒大股價坐過山車 曾急跌25%

受累恒大財富高層被拘

同系股份方面，恒大汽車（0708）則以全日低位收市，報0.91元，跌14.95%；恒大物業（6666）亦曾跌8.2%，全日收跌5.48%，報0.69元。

恒大昨晚發出通告，澄清恒大財富為公司間接全資附屬公司，恒大財富的相關人員被依法採取刑事強制措施，不影響公司經營運作；又指注意公司參股50%的恒大人壽相應資產、負債轉讓消息；指相關轉讓亦對公司現有業務運營沒有重大影響。據內媒報道，今次深圳公安拘押的是恒大財富管理公司負責人杜亮及一些相關員工。

另一方面，中證監亦繼續重手處罰違規減持企業的股東。當中我樂家居（滬603326）早前爆出股東違規減持，遭中證監立案調查完畢，並依法規沒收違法所得1653.49萬元（人民幣，下同），並處罰款3295萬元。

另一A股東方時尚（滬：603377）其控股股東、董事長徐雄在破發下仍涉違規減持公司持股後，公司披露接獲徐雄家屬的通知，徐雄經上海市人民檢察院第一分院批准逮捕。