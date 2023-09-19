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經濟

融創境外債重組獲99.75%債主通過

【明報專訊】融創中國（1918）公布境外債務重組進展，計劃已獲得絕大多數計劃債權人批准。公司表示，共有2019名債權人投票，出席債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。

另外，公司將尋求法院對計劃的批准及裁決，尋求裁決計劃的呈請將於10月5日聆訊。融創為境外債重組達成協議的最大型內房商，今次獲債權人絕大比例通過，分析相信反映債權人眼見內房債務危機難以短期解決，只有面對現實接受。

公告又指，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元。公司認為，這有利於進一步優化資本結構、降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。

通過債轉股減債料45億美元

另外，基於目前的市場狀况，提高強制可轉換債券限額符合公司及股東的整體利益。

按融創早前披露的境外債務重組方案，推算27.5億美元強制可轉債，加上10億美元可轉債，以及按照13.5元價格轉為融創服務股權的債務最多約7.78億美元，即融創通過債轉股消減債務總額合計或將超過45億美元。

今次債務重組將大幅壓縮融創整體債務規模、緩解流動性壓力，並將提升淨資產規模，有利於集團盡快恢復健康經營。

料債主趨妥協 接受內房重組

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，境內外的債券持有人或債主，隨着時間都會睇到內房開發商的營運環境充滿挑戰，以往債主都會比較強硬堅持要求還錢，但現在現實是開發商真的難以支付，他們也要給予時間予發展商重組，將債券展期起碼3至5年以上，否則將開發商逼死，都只是「攬住死」。他相信未來愈來愈多債主或債券持有人妥協接受內房的重組方案。

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