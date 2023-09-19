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經濟

港股失守萬八 87億北水淨流入

【明報專訊】美聯儲局本周議息前，美匯指數企於105以上高位，人民幣再度偏軟，恒指失守萬八關，重磅科網股全線下跌，恒指最多跌近300點，收市報17,930點，跌252點，為三個星期以來首次失守萬八關收市。大市成交只有845億元，但港股通下的北水大舉流入撈底，淨吸資約87億元，較上日增加逾6倍。

沽空率急升至23%

美、英及日央行本周將議息，港股欠缺方向，在萬八點爭持。恒指低開113點，早段跌幅曾擴大至288點，低見17,894點；之後跌幅收窄，曾只跌68點，高見18,114點，最終收報17,930點，跌252點。科指全日挫2%，失守4000點大關；國指跌1.59%。

北水大舉流入撈底，淨吸資約87億元，較上日增加6.3倍，為連續第3日流入，累計已流入125億元。其中，盈富（2800）淨吸資約38.4億元，帶動盈富全日成交居首涉近96億元，較第二大成交的騰訊（0700）高出逾1倍。盈富以外，追縱國企指數的ETF恒生中國企業（2828）昨亦錄逾9億元淨流入。至於滬深股通下的南水，亦錄28億元人民幣淨流入，終止連續4日走資。

重磅科網股全線受壓

大市全日沽空金額196億元，大市沽空比率約為23.3%，較上日急升7.9個百分點。其中盈富沽空金額最多，達73.86億元，沽空比率77%。

重磅科網股全線下跌，阿里巴巴（9988）對土耳其投資20億美元，與京東（9618）、小米（1810）齊跌逾2%；騰訊、美團（3690）跌逾1%。藍籌友邦（1299）跌1.7%；港交所（0388）與平保（2318）跌2.5%；中芯（0981）挫半成，為表現最差藍籌。

分析：恒指後市萬八點整固

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，本周多國央行將議息，市場正等待多項數據出爐，港股昨日大部分時間在萬八點附近上落，預料後市恒指仍在萬八點整固，支持位17,500點。

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