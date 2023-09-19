問題股友聯挫32% 北水速輸4000萬 遭證監調查仍入港股通 曾3日累漲近兩倍

明報記者

友聯國際教育及馬可數字科技於8月中獲恒指公司宣布納入恒生綜合指數，有關指數變動已於9月5日正式生效。加入恒生綜合指數成分股後，兩股亦納入滬、深交易所下的港股通名單。友聯國際教育納入港股通後，於上周三突再炒上，連升3日至上周五累升逾1.8倍。納入港股通以來，友聯國際教育升逾1.6倍，馬可數字科技股價亦升1.1倍。

單日成交額達6.4億

不過，友聯國際教育昨日股價大幅波動，早段曾升18.5%，高見3.19元。其後急瀉，最多跌34.5%，低見1.76元，收市報1.84元，跌31.6%。成交股數達2.85億股，成交額6.43億元。

另一受查股馬可數字停牌

根據滬港通及深港通持股紀錄，截至上周五反映上周三北水持有友聯國際教育共5500多萬股，佔已發行股份3.25%。以上周五收市價2.69元計，市值約1.48億元。但經過周一股價大跌洗禮後，該批股份市值已跌至1.01億元，北水持倉單日蒸發約4700萬元。至於馬可數字科技，周一開市前就公布短暫停牌，以待公司就根據一般授權認購可換股債券刊發公告。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，友聯國際教育納入港股通前股價已大上大落，納入後更借勢炒上，相關股份缺乏基本因素支持，亦難從技術走勢分析，純粹資金炒作，投資者宜審慎。對於納入港股通準則應否檢討，她沒有正面評論，只表示股民投資時不應只看股份是否加入成為指數成分股，正如納入藍籌後股價未必升，剔出後股價也未必跌。

分析：乏基本因素支持

早前友聯國際教育及馬可數字科技納入港股通後，市場已關注證監會有否與中證監，按諒解備忘錄互通監管消息，以及滬、深交易所是否知悉兩股份涉嫌為股價操縱對象並受查。