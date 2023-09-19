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經濟
2023年9月19日星期二
股市最前線
問題股友聯挫32% 北水速輸4000萬 遭證監調查仍入港股通 曾3日累漲近兩倍
港股失守萬八 87億北水淨流入
融創境外債重組獲99.75%債主通過
恒大股價坐過山車 曾急跌25%
瑞銀：比亞迪海豹較外國對手具成本優勢
6新股「撞期」招股 共集資逾38億元 分析：新綠債接受認購 勢攤薄市場資金
多家銀行指綠債首日認購反應佳
環電伙Palo Alto大灣區推SASE服務
大行睇好澳門中秋節國慶檔酒店訂房賭收
法興降盈利目標 股價瀉12% 對冲基金轉軚看好美元 押注聯儲放鷹
美私募KKR斥8億美元 入股新加坡電信數據部門
瑞銀擬發AT1債 諮詢市場意向
張兆聰：新能源車轉用經銷商 留意中升美東
港元定存高息精選
劉宇亮：保費收入放緩 內險股或落後大市
梁天卓：一孩家庭成主流的好與壞
何民傑：樓市減辣時機已至
薛偉傑：「虛擬人直播」成內地新風口 良莠不齊惹爭議
技術取勝：九龍倉向上沽壓料漸增
劉思明：內地紛調升用氣價格 燃氣股可吼
周顯：證監會的「前置式監管」
湯文亮：騙子專向輸家埋手
傲玟個別餘貨劈價36%沽 4年前實呎3.1萬今跌至1.98萬 買家或須一次過付款
文曜最快今開價 預告「驚喜震撼價」
金管局前高層8000萬沽寶德臺 8年賺1580萬
海外客2.25萬租眀徳山1房 較舊租約升13%
新地MOKO撐夜經濟 化身「旺角小夜市」
磁帶大王沽葵涌工廈 套1350萬 呎價2249元
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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