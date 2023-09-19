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經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：保費收入放緩 內險股或落後大市

【明報專訊】從9月5日開始，恒生指數連續6個交易日下跌。上周四、周五內地分別減存款準備金率和公布「三頭馬車」數據反映經濟有好轉迹象，香港股市出現了穩定的迹象。近期港股波幅甚為狹窄，上周高低點幅度只為530點，是自7月以來最小的一周波幅，慶幸為先跌後升，全周跌了20點，幾乎沒有變化。

要提振港股，不得不靠人民幣，目前，在岸人民幣兌美元匯率約在7.28至7.29水平，然而，人民幣仍然被視為處於疲軟狀態。香港市場在短期內仍然存在不確定性，預計本周將繼續在17,800至18,500點之間波動，有待確認方向。

內地限制保險產品利率

內地金融板塊方面，4月監管部門就產品開發約談多家保險公司總精算師，在產品定價上的要求為：普通產品預定利率上限3厘，分紅產品上限2.5厘，萬能產品保證利率上限2厘。7月中下旬，國家金融監督管理總局人身險部已對人身險公司進行窗口指導，根據窗口指導的意見，要求險企於8月1日前停售預定利率不匹配的產品，複利3.5厘產品要退出市場。

剛公布的數據顯示，今年1月至8月，中國人壽、平安壽險、太保壽險、新華保險保費同比增速在5.6%至9.2%之間，增速有所放緩。

8月，5家壽險公司合計實現保費收入885億元人民幣，同比下降1.87%，環比下降14.39%，在保費收入放緩下，內險板塊有機會落後大市。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]

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