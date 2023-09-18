投保儲積分 助日後灣區養老

明報記者 劉敬華

政府統計處早前公布的《香港人口推算2022-2046》報告指出，隨着戰後嬰兒潮出生的人士踏入老年，以及預期人均壽命繼續上升，加上生育率維持低水平，處方按2021年年中人口為基準，並撇除外籍家庭傭工推算，預計至2046年本港65歲及以上的長者人口將由2021年的145萬人，佔總人口20.5%，增加129萬人至274萬人，佔總人口36%。據聯合國人口分析，估計到2050年本港65歲及以上人口比例將達40.6%，成為全球人口老化程度最高城市。

太平人壽（香港）指出，香港是全球人均壽命最長的地區之一，人口老齡化、老年貧困惡化與養老資源短缺問題日益嚴重，但本地養老資源有限，優質養老方案選擇不足，反觀內地優質的養老資源和低廉的物價，正吸引愈來愈多香港長者到灣區內地城市養老，政府統計處資料也顯示，截至2022年中約8.91萬名65歲或以上香港居民通常逗留在廣東省，十年間增加超過85%，可見跨境養老已成為新趨勢。

國策的推動更有助此趨勢加速發展，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》要求粵港澳三地，「深化養老服務合作，為港澳居民在廣東養老創造便利條件」。至今年5月，特區政府與廣東省民政廳簽署合作備忘錄，以共同推進粵港兩地養老服務領域交流合作與優勢互補。

可獲養老社區入住資格

面對大灣區安老發展新趨勢，太平人壽（香港）於今年8月正式推出「港人灣區養老太平方案」，探索推進粵港澳三地養老一體化。該公司表示，此方案是一套完善的「保險+養老」綜合解決方案，將本地保險產品與中國太平養老社區有機結合，方案主要透過公司推出的「養老頤積分」計劃，讓客戶通過投保累積積分的方式，獲得中國太平養老社區的入住資格，同時由於公司旗下的多款儲蓄人壽保險和年金產品都可以用來規劃客戶未來養老所需相關花費，公司的理財規劃師將依據客戶實際需求提供規劃建議及後續安排，方案結合兩者以做到「享老有社區，服務有平台，照護有資源，支付有保險」，方案並兼具養老社區覆蓋全國多個省市、具成熟的持續照料退休社區（Continuing Care Retirement Community，簡稱CCRC）服務體系，及具主打港澳特色服務的灣區旗艦社區等三大優勢。

對於該方案下可選擇入住位處廣州的灣區旗艦養老社區「木棉人家」，太平人壽（香港）表示，該養老社區以CCRC理念為藍本打造，並主打港澳特色服務，就此中國太平已與大灣區醫療集團簽署戰略合作，為「港人灣區養老太平方案」客戶提供管理式醫療服務，入住長者可選購大灣區醫療集團的管理式醫療服務產品，獲一對一專屬家庭醫生服務，此外社區將陸續推出一系列港澳特色服務，如港式餐飲服務、配備粵語服務人員、配套粵語娛樂設施、返港用車預約服務等，收費方面一般會基於選擇的房屋戶型、面積、入住人數等因素而有所不同，而餐費、能耗費用及其他增值服務費則需另行據實結算。

若有意以保險支付入住社區後的費用，在選擇投保可獲「養老頤積分」計劃積分的合資格產品（見表）時，宜選擇儲蓄及人壽保險和年金等產品。據了解，由即日起至今年9月30日止的推廣期內成功投保太平人壽（香港）合資格產品，並最終承保，保單持有人可於保單簽發後獲得積分，每1000元保費可累積1分積分，累積滿1500積分，可免費兌換「樂享家養老社區轉介服務」。

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[劉敬華 退休綢繆]