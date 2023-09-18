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VAU Residence旺中帶靜 近名校

【明報專訊】油塘親海駅系列早前大開紅盤後，市區新盤戰再升溫。萬科香港發展的何文田VAU Residence 屆現樓；項目位處的自由道屬何文田內街，起居環境旺中帶靜，社區生活配套完備，生活便利度十足，發展商現時開放現樓單位供準買家參觀，讓大家親身體驗項目賣點。

明報記者 周悅蜓

攝影 劉焌陶

VAU Residence屬單幢式發展，提供165伙。雖然項目不設車位，但距離旺角不遠，步行往港鐵旺角東站只需數分鐘，而附近的MOKO新世紀廣場，以及各類民生小店，配合戶主各項生活需要。此外，VAU Residence鄰近多家九龍名校，區內學校包括培正中小學、拔萃男書院等。

樓盤其中一項賣點是戶型多元化，除主打單身貴族的開放式戶外，亦包括1房至3房間隔、另設天台特色戶；單位實用面積介乎209至499方呎，均採開放式廚房設計。

是次介紹的兩個現樓單位為頂層連天台特色戶，命名為「APEX by VAU Residence」，全盤設7伙，附設的天台，面積介乎129至431方呎。

其中28樓A室屬頂層連天台1房單位，實用面積283方呎，附天台199方呎；單位樓層高度3.5米，配合客廳玻璃幕牆設計，可透入自然光線，營造不俗空間感。除客廳外，主人房設巨型玻璃窗，可遠眺港島景致。另浴室設有通風窗，屬「明廁」設計，加强採光度、室內通風效果。

何文田社區生活配套完備

另一現樓單位為28樓G室，屬頂層連天台3房特色戶，實用面積499方呎、附天台431方呎，樓層高度同為3.5米，是項目面積最大戶型。

單位設計特色，是客廳兩端均設窗戶，營造良好室內對流效果，令居住環境更通爽。客廳、飯廳呈長方形設計，間隔方正實用。單位開放式廚房屬L形設計，工作空間闊落，方便戶主閒暇時下廚。另客廳牆身設智能視像對講機，住戶可自行調校個人化設定，全屋多處配備USB充電插座。門口玄關位置有高身儲物櫃和鞋櫃，為住戶提供充裕收納空間。

可留意是，戶主可乘搭升降機直達天台樓層；天台景觀相當開揚遼闊，可飽覽九龍都市景色。

戶主可乘升降機直達天台

至於住客會所，面積約為4000方呎，提供宴會廳、健身室、戶外燒烤區和兒童遊樂設施等；戶外空間融入精緻園林景致，打造「城市園林」的風貌。值得留意是，項目附近設有太平道垃圾收集站，低層單位可能受垃圾車出入聲音影響。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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