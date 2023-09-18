明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

逸峰連花園特色戶租3.1萬 呎租26元

【明報專訊】暑假過後，私宅租務表現仍算活躍；利嘉閣首席聯席董事黃嘉偉表示，粉嶺逸峰一個低層C室連平台花園特色戶，新錄租賃成交，單位實用約1170方呎，屬4房1套間隔，以月租約3.1萬元租出、實呎租金約26元，新租客為家庭客；資料顯示，業主於2015年以1715.9萬元購入單位，現享約2.2厘租金回報率。

工程師1.08萬租御海灣開放戶

屯門半新盤御海灣，新錄在赤鱲角機場工作人士入市的租務成交；中原地產分行經理陳家富表示，御海灣第2座中層B室，實用261方呎開放式戶，業主叫價1.15萬元，近日獲租客洽租，租客願意一筆過預繳一年租金，因而減價700元或6%後，至1.08萬元租出，實呎租金逾41元，相對同類單位市值月租約1.15萬元低約6%，新租客為一名於機場上班的工程師，付一年租金即涉近13萬元；以業主2021年526.8萬元一手購入價計，享約2.5厘租金回報。

浪澄灣兩房呎租37元 業主回報3.5厘

市區方面，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站浪澄灣第3座中層B室，屬實用547方呎兩房間隔，客廳可望部分海景，業主以約2.2萬元放租約個半月後，吸引外區客洽詢，經議價減價2000元或9%，以2萬元租出，實呎租金約37元，新租客為朋友合租，睇樓1次後決定承租；業主2011年底以約680萬元購入，享租金回報率約3.5厘。

相關字詞﹕逸峰 御海灣 浪澄灣

上 / 下一篇新聞

港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地
港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地
同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂
芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂
百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間
百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間
匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏
匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏
往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好
往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好
港龍頭地產股估值吸引 可低吸
港龍頭地產股估值吸引 可低吸
美加息周期料已完 續看好中資高息股
美加息周期料已完 續看好中資高息股
知行獲吉利做大客 佔98%收入
知行獲吉利做大客 佔98%收入
AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心
AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心
中歐英研AI監管法規 港宜跟進
中歐英研AI監管法規 港宜跟進
XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市
XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市
朗生主席提溢價27%私有化
朗生主席提溢價27%私有化
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
智能回收箱目標年產千部
智能回收箱目標年產千部
陳智鑾：利用按揭優化措施 助資產翻一番
陳智鑾：利用按揭優化措施 助資產翻一番
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠旅業復蘇 攜程Call 11565
金子：受惠旅業復蘇 攜程Call 11565
張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
王良享：美加息周期應已完結
王良享：美加息周期應已完結
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
綠債今起認購 保底息勝定存
綠債今起認購 保底息勝定存
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署
溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
林少陽：印度銀行股估值落後可留意
林少陽：印度銀行股估值落後可留意
技術取勝：美高梅處200天線之上
技術取勝：美高梅處200天線之上
李聲揚：萬騙不離其宗 邊有咁大隻蛤乸
李聲揚：萬騙不離其宗 邊有咁大隻蛤乸
蔡金強：中國8月數據：經濟有企穩迹象
蔡金強：中國8月數據：經濟有企穩迹象
艾雲豪：金融預測如瞎子摸象？
艾雲豪：金融預測如瞎子摸象？
李順威：債券熊巿似有逆轉迹象
李順威：債券熊巿似有逆轉迹象
劉思明：華為蘋果鬥新機 小米強勢可吸
劉思明：華為蘋果鬥新機 小米強勢可吸
瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755
瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755
摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
周顯：李玟老公與利標的故事
周顯：李玟老公與利標的故事
張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
王弼：Arm跟不跟得過？
王弼：Arm跟不跟得過？
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
布少明：樓價跌 不利賣地收入
布少明：樓價跌 不利賣地收入
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗
凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗
9月物業買賣料310億 挫逾一成
9月物業買賣料310億 挫逾一成
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
凱滙3房1620萬沽 業主料微蝕
凱滙3房1620萬沽 業主料微蝕
VAU Residence旺中帶靜 近名校
VAU Residence旺中帶靜 近名校
屯門市廣場呎價回落至1.1萬元
屯門市廣場呎價回落至1.1萬元
投保儲積分 助日後灣區養老
投保儲積分 助日後灣區養老