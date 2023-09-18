明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

凱滙3房1620萬沽 業主料微蝕

【明報專訊】二手市况平淡，其中觀塘半新盤凱滙，新錄一宗微蝕二手成交；中原分行經理郭麗娟表示，凱滙第2座中層B室，實用861方呎3房1套間隔、望市景，原業主以1680萬元放盤，累減60萬元或約3.6%後，以1620萬元沽出、實呎18,815元；原業主於2018年12月以1553萬元一手購入，持貨近5年，雖然帳面獲利67萬元或4%，惟扣除稅項及其他雜費等開支，料有機會微蝕逾10萬元或1%離場。

香港置業高級首席聯席董事吳志輝指，荔枝角美孚新邨四期百老匯街75號高層A室，實用664方呎兩房間隔，原業主2021年5月以938萬放盤，累減268萬元或29%，終以670萬元成交，實呎10,090元；原業主2009年10月以359.2萬元購入，持貨近14年，帳面賺310.8萬元或87%。

居屋方面，馬鞍山錦豐苑本月暫錄兩宗二手成交；中原分區營業經理陳鴻霆表示，錦豐苑D座中層07室，實用431方呎兩房間隔，原業主以468萬元於綠表市場放盤，累減21萬元或4.5%，以市價447萬元易手（未補地價），實呎10,371元，新買家為用家；原業主於2008年以119.3萬元購入單位（未補地價），持貨15年，帳面獲利約327.7萬元，單位期內升值2.7倍。

十大屋苑周末成交跌逾五成

至於十大屋苑，根據中原、美聯兩大代理行統計，十大屋苑過去兩日共錄6宗成交，按周減少約7或8宗，下跌逾五成；零成交屋苑增至6個，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。中原副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，主要銀行上調新做按揭息率，加上美國聯儲局本周議息，二手市場觀望氣氛濃厚，交投陷僵持局面。另美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，本港有銀行提高拆息按揭封頂位，加上臨近美國議息，即使普遍預期息口維持不變，二手市場觀望氣氛仍然濃厚，導致周末二手指標屋苑交投再次下滑。

相關字詞﹕錦豐苑 凱滙

上 / 下一篇新聞

港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地
港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地
同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂
芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂
百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間
百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間
匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏
匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏
往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好
往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好
港龍頭地產股估值吸引 可低吸
港龍頭地產股估值吸引 可低吸
美加息周期料已完 續看好中資高息股
美加息周期料已完 續看好中資高息股
知行獲吉利做大客 佔98%收入
知行獲吉利做大客 佔98%收入
AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心
AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心
中歐英研AI監管法規 港宜跟進
中歐英研AI監管法規 港宜跟進
XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市
XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市
朗生主席提溢價27%私有化
朗生主席提溢價27%私有化
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
智能回收箱目標年產千部
智能回收箱目標年產千部
陳智鑾：利用按揭優化措施 助資產翻一番
陳智鑾：利用按揭優化措施 助資產翻一番
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠旅業復蘇 攜程Call 11565
金子：受惠旅業復蘇 攜程Call 11565
張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
王良享：美加息周期應已完結
王良享：美加息周期應已完結
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
綠債今起認購 保底息勝定存
綠債今起認購 保底息勝定存
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署
溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
林少陽：印度銀行股估值落後可留意
林少陽：印度銀行股估值落後可留意
技術取勝：美高梅處200天線之上
技術取勝：美高梅處200天線之上
李聲揚：萬騙不離其宗 邊有咁大隻蛤乸
李聲揚：萬騙不離其宗 邊有咁大隻蛤乸
蔡金強：中國8月數據：經濟有企穩迹象
蔡金強：中國8月數據：經濟有企穩迹象
艾雲豪：金融預測如瞎子摸象？
艾雲豪：金融預測如瞎子摸象？
李順威：債券熊巿似有逆轉迹象
李順威：債券熊巿似有逆轉迹象
劉思明：華為蘋果鬥新機 小米強勢可吸
劉思明：華為蘋果鬥新機 小米強勢可吸
瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755
瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755
摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
周顯：李玟老公與利標的故事
周顯：李玟老公與利標的故事
張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
王弼：Arm跟不跟得過？
王弼：Arm跟不跟得過？
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
布少明：樓價跌 不利賣地收入
布少明：樓價跌 不利賣地收入
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗
凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗
9月物業買賣料310億 挫逾一成
9月物業買賣料310億 挫逾一成
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
逸峰連花園特色戶租3.1萬 呎租26元
逸峰連花園特色戶租3.1萬 呎租26元
VAU Residence旺中帶靜 近名校
VAU Residence旺中帶靜 近名校
屯門市廣場呎價回落至1.1萬元
屯門市廣場呎價回落至1.1萬元
投保儲積分 助日後灣區養老
投保儲積分 助日後灣區養老