羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業

涉3503呎商舖及8車位

市場消息指，上述由羅守輝或有關人士持有的旺角洗衣街193號蕙逸居地下及1樓，連同8個車位，最新以6800萬元放售，以商舖面積3503方呎計，即意向呎價1.94萬元。據悉，商舖現由連鎖家品店日本城租用，可以交吉形式出售，另部分車位連租出售。

資料顯示，羅氏在2018年5月以6000萬元購入上述一籃子物業，若以意向價出售，帳面將獲利800萬元或13%。另外，羅氏亦以月租15萬元放租上述物業商舖部分，即呎租約為43元。

8月工廈買賣註冊14億 按月跌四成

另一方面，美聯工商舖資料研究部發表最新報告指，8月工廈買賣註冊成交量錄得約185宗（具體反映7月成交市况），按月上升約8.8%；同期註冊金額則錄得14.05億元，按月則下跌約38.3%。至於8月份工廈租務成交量，則錄得近505宗，按月跌約11%。

另美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，反映本港指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數（MII），8月報361.4點，按月持平；其中葵涌平均呎價按月升幅最高，最新報3957元，升約1%。至於按月跌幅最大分區，為新界東沙田、火炭、石門，最新報4407元，按月下跌約1.3%。

同時，美聯工商物業租金指數（MIRI）最新報151.6點，按月跌0.2%；分區呎租方面，升幅最大分區為屯門，8月呎租報12.6元，按月升1%。九龍灣區最新平均呎租為17.8元，按月跌1.8%，為跌幅最大區份。

美聯工商董事陳偉志表示，近月工廈註冊成交以中小型買賣為主，如有食物製造商及雪糕品牌購入工廈單位，相信兩家企業均買入物業作為業務營運之用；另外，亦有資深投資者入市，料有關工廈物業的成交個案在後市將持續出現。他續指，有澳洲基金公司買入九龍灣一個貨運中心的多個單位，相信是作為長線投資用途。