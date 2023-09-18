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經濟

香港地產

凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗

【明報專訊】雖然9月樓市氣氛再吹淡風，但路勁（1098）與深圳控股（0604）合作、樓花期約10個月的屯門掃管笏凱和山，以折實均呎1.1萬元首推140伙的策略奏效；市場消息指，項目過去兩日累收逾2500票，超額約17倍。不過，除凱和山外，預計9月餘下時間有機會登場的其他全新住宅盤，規模均較細，估計本月全月總體一手成交將倒退回至600宗，相對8月錄約1200宗，按月回落五成。

明報記者 管龍欣

凱和山上周首推140伙，折實均呎11,088元，均呎水平倒退至同區4年前的價位，即成為近日市場焦點盤。

路勁：年輕人小家庭鍾情兩房

發展商表示，設於尖沙嘴的示範單位，連日來參觀人流絡繹不絕，參觀人士有近五成屬同區換樓客、並以年輕人及小家庭為主，大部分對兩房戶型感興趣，另有部分內地專才查詢大單位。

凱和山估計日內將加推單位應市，如以項目過去兩日累收逾2500張入票計，超額認購約17倍。

飛揚擬推新付款計劃吸專才

至於凱和山首推的140伙，實用介乎291至700方呎，最高直減折扣18%，折實價312.5萬至824萬元；可留意是，首張價單有8個單位的折實呎價低於1萬元，最低9168元起，屬同區新盤8年來最低起步折實呎價。

另一方面，青山公路同區早前已獲批入伙紙、長實（1113）與新地（0016）合作的飛揚第1期，密鑼緊鼓部署現樓銷售。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，飛揚第1期正部署現樓銷售，集團擬為有意轉租為買的人士、專才提供全新付款計劃；至於開放現樓單位的準備工作已接近完成，短期內對外開放。飛揚系列自去年6月開售以來累沽近705伙，套現總額逾35億元。此外，長實早前劈價發售將軍澳峻瀅2期、北角維港頌及紅磡維港星岸車位後，再以「深水彈」價出售同系、已屆現樓多時的屯門青山公路青山灣海譽車位餘貨；長實營業部首席經理郭子威透露，最新以80萬至84萬元售出最後3個車位，套現約240萬元。據悉，項目共有55個車位，之前售價為100萬至105萬元，意味是次價錢的減幅約為兩成。

分析: 待施政報告出台 後市才明朗

市況方面，綜合市場資訊，9月至今新盤市場暫時只錄逾120宗成交；當中信置（0083）與嘉華（0173）、中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，新錄半年來首宗一手成交，售出第7座5樓A6室，實用767方呎3房間隔，成交價1404.9萬元、實呎1.83萬元。

展望本月市況，利嘉閣總裁廖偉強認為，近日有多個新盤有意或正準備開售，估計本月市場最終可錄約600宗一手成交，惟相對8月全月錄約1200宗，料將回落五成，除非特首於10月發表新的《施政報告》，推出樓市「減辣」措施，否則投資者現階段不會貿然入市。

相關字詞﹕柏瓏II 海譽 飛揚第1期 凱和山

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