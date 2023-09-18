馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會

事實上，本港樓價在2003年SARS低位回升，拾級而上，並反覆升至2021年高位，由低位至高位累漲近5倍。不過近年受新冠疫情和息口上升影響，樓價出現調整。今年8月大型發展商以低價推盤搶佔市場焦點及購買力，二手市場亦被迫跟隨調整價格。樓價時光倒流實在可遇不可求，回顧2018年底，中美貿易戰陰霾密佈，當時市場前景未明，有發展商旗下觀塘新盤以低市價推，即時冰封區內二手市場。不過最終項目銷情亮麗，同時亦帶動樓市走出中美貿易戰的陰霾，重振交投氣氛，因此是次再有發展商牽頭低價促銷奏效，相信或有助樓市氣氛。

第四季樓市有機會反彈，其中一個原因是內地房地產政策明顯鬆綁，包括放寬認房不認貸政策率，以及取消多地限購等政策，為房地產市場帶來了好消息。因此，市場亦期待10月新《施政報告》會出現利好樓市措施。

在加上美國息口有機會在第四季見頂，利好消息有助提振市場情緒，故準買家如有意入市，不妨把握目前樓價「時光倒流」的機遇上車置業。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]