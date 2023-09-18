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經濟
布少明

投資策略

布少明：樓價跌 不利賣地收入

【明報專訊】大型銀行相繼上調拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，勢增添有意入市者的考慮，打擊他們因為近月樓價回落而「趁低吸納」的意欲。整體而言，樓市的確有所反彈，但是力道不足，而且反彈主要是源自二手樓價持續下調，吸引用家在市場尋寶，而非市場的信心改善。

減價已經成為港樓的主旋律，二手賣樓固然要「劈價」，新盤開價亦極為震撼。屯門一新盤項目於近期開價，折實後入場費約312萬元起，折實呎價約9168元起，首張價單折實價更回到同區新盤約8年前水平。

樓市再度步入調整期，受影響的不止是市民，還有政府。只因同樣價錢回落的還有地價，啟德2A區2號地盤及3號地盤獲合組財團以53.5億元成交，每呎樓面地價約5392元，為區內2014年後新低水平。即使計算是次項目發展條件較複雜，投資風險較高，樓面地價仍屬偏低水平，反映政府在底價上亦已作出一定調整，筆者相信，如果樓市表現未有改善，年內地皮價格都未必回到高水平。

誠然，地價低對市民不一定是壞事，發展商平買平賣，其實是不少人入市圓業主夢的黃金機會。但是長期低價賣出珍罕的地皮，亦一定影響政府收入，自然亦影響民生。正如筆者一再強調，住宅物業非商品，而是生活必須，對比波動大的股債匯，更是很多人理想的「長線安全投資」，若放任樓價直插到底，將令不少為置業而節衣縮食的市民損失慘重，衍生眾多社會問題，物業買賣牽涉的不止地產界，而是民生及社會，若樓市若急速下滑將對社會及經濟造成衝擊，未來負資產個案勢急升，蝕讓個案續增，並嚴重影響賣地收入，冀政府正視撤辣為樓市鬆綁。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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