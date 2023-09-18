廖偉強：拼經濟先激活樓巿

樓市不穩的情况，在內地同樣出現。內地近期已加大力度去保經濟、救樓市，開始放寬或撤銷部分房地產的銷售和按揭限制，希望透過激活樓市，為整體經濟帶來動力。

內地的措施已立竿見影，一線城市的房地產交投開始轉趨活躍，股市亦因此回穩。

香港同樣需要拼經濟，特區政府近期的重點就是要激活「夜經濟」，推動港人提升夜生活的消費。另外，亦成立專責小組，期望盡快推出措施刺激港股成交量。

其實，拼經濟最直接有效的方法，莫過於激活香港樓市。十多年前政府推出的辣招，原意是不希望見到香港地產市場出現泡沫。

今天港人的財富已經累積豐厚，超過100萬個住宅已經沒有按揭貸款，這些有實力的業主，不少都希望增持物業作自用或收租，政府只要鬆綁部分的辣招，已經可以釋出很多資金來激活樓市。

當樓市被激活，樓價回穩，市民就毋須擔心財富被蒸發，消費意欲自然提高，各行各業都可以受惠。政府當然知道與房地產相關的行業實在是非常多，樓市回穩所帶來的好處，普羅市民同樣會感受得到。既然市民和政府都明白這是激活經濟的良方，就應該放膽行之。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]