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經濟
2023年9月18日星期一
技術取勝
投資策略
港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地
同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂
百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間
匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏
往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好
港龍頭地產股估值吸引 可低吸
美加息周期料已完 續看好中資高息股
知行獲吉利做大客 佔98%收入
AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心
中歐英研AI監管法規 港宜跟進
XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市
朗生主席提溢價27%私有化
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
智能回收箱目標年產千部
陳智鑾：利用按揭優化措施 助資產翻一番
環球經濟數據
金子：受惠旅業復蘇 攜程Call 11565
張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
王良享：美加息周期應已完結
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
綠債今起認購 保底息勝定存
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
林少陽：印度銀行股估值落後可留意
技術取勝：美高梅處200天線之上
李聲揚：萬騙不離其宗 邊有咁大隻蛤乸
蔡金強：中國8月數據：經濟有企穩迹象
艾雲豪：金融預測如瞎子摸象？
李順威：債券熊巿似有逆轉迹象
劉思明：華為蘋果鬥新機 小米強勢可吸
瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755
摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
周顯：李玟老公與利標的故事
張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
王弼：Arm跟不跟得過？
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
布少明：樓價跌 不利賣地收入
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗
9月物業買賣料310億 挫逾一成
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
凱滙3房1620萬沽 業主料微蝕
逸峰連花園特色戶租3.1萬 呎租26元
VAU Residence旺中帶靜 近名校
屯門市廣場呎價回落至1.1萬元
投保儲積分 助日後灣區養老
技術取勝：美高梅處200天線之上
【明報專訊】綠債重上100天線（圖）
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同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
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張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
王良享：美加息周期應已完結
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
綠債今起認購 保底息勝定存
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
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摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
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張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
王弼：Arm跟不跟得過？
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
布少明：樓價跌 不利賣地收入
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
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9月物業買賣料310億 挫逾一成
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
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