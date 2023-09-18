明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署

【明報專訊】收到讀者的電郵表示，隨着內地加推政策，包括最近下調存款準備金率，相信港股表現有望改善，因而希望部署科技股。我們的觀點是，短線由於業績期已過，加上部分投資者仍對內地經濟及房地地產市場有憂慮，大市及貝他值（即Beta數，Beta Coefficient）較高的科技股或維持區間波動，未必能即時展開較持久的升勢。至於中長線而言，部分科技股有望受惠估值吸引及盈利增長而可以看高一線。當中，一如筆者在節目中分享，我們較偏好騰訊（0700）、阿里（9988）及快手（1024）。今個星期我們會簡評騰訊，並提出其他可行的科技股投資方法。

騰訊業績簡單而言，第二季總收入按年增長11%至1492億元（人民幣，下同），按季則降1%，遊戲業務疲弱抵消了廣告業務的改善，令收入未達預期。非國際財務報告準則淨利潤按年增長33%至375億元，勝預期。針對表現較差的遊戲收入，特別是期內收入按年持平的中國遊戲分部，管理層認為這只是暫時的，並預計國內遊戲收入將在第三季度恢復按年增長。

至於網絡廣告業務至去年第四季開始明顯反彈，第二季收入按年增34%至250億元，反映視頻號廣告的強勁需求，以及機器學習廣告平台的不斷優化。至於金融科技及企業服務業務第二季的收入則按年穩健增長15%至486億元。

總體來說，第二季的利潤增速超過了收入增速，焦點是廣告業務實現了顯著的快速增長（同樣情况亦可見於快手）。另外，騰訊正在以騰訊雲模型即服務（MaaS）為合作伙伴提供模型庫，同時也在打磨自研的專有基礎模型。未來股價主要催化劑將包括本地遊戲於第三季恢復增長、視頻帳戶持續增長等有利的因素。進取投資者可於320港元以下分段部署，若下跌10%則需考慮減持；現不定下目標價，我們會根據市况再作跟進。

除個股外，其實戰友們亦可留意科技股ETF，透過分散投資減低個股風險，當中可留意南方東英恒生科技指數ETF（3033）。其主要採取全面複製策略，追蹤恒生科技指數，捕捉30隻香港上市頂尖科技或創新企業表現，其中包括騰訊、阿里及美團（3690）等。相比個別科技股，此ETF擁有良好組合多元化及較低波動性。

另外，大家亦可留意日興資產管理環球互聯網ETF（3072），其追蹤iEdge-Factset全球互聯網指數，該指數包括全球市值排名前30的互聯網公司，助投資者涉足多元化趨勢主題，如電子商務、社交網絡和媒體、電子遊戲、雲計算和物聯網等。根據資料，美股佔組合65.8%，中資股佔29.9%，有利捕捉美國相關企業的投資機遇。事實上，由於今年美國科技股表現強勁，此ETF的表現優於香港恒生科技指數。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地
港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地
同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本
芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂
芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂
百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間
百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間
匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏
匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏
往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好
往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好
港龍頭地產股估值吸引 可低吸
港龍頭地產股估值吸引 可低吸
美加息周期料已完 續看好中資高息股
美加息周期料已完 續看好中資高息股
知行獲吉利做大客 佔98%收入
知行獲吉利做大客 佔98%收入
AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心
AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心
中歐英研AI監管法規 港宜跟進
中歐英研AI監管法規 港宜跟進
XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市
XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市
朗生主席提溢價27%私有化
朗生主席提溢價27%私有化
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
智能回收箱目標年產千部
智能回收箱目標年產千部
陳智鑾：利用按揭優化措施 助資產翻一番
陳智鑾：利用按揭優化措施 助資產翻一番
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠旅業復蘇 攜程Call 11565
金子：受惠旅業復蘇 攜程Call 11565
張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：歐查華電動車 零跑逆巿升可吼
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
張兆聰：憧憬日幣策正常化 吼日銀行股
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
伍禮賢：中航科工業務重組 推動傳統產業升級
王良享：美加息周期應已完結
王良享：美加息周期應已完結
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
陳大為：價格信息混亂 考驗儲局
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
謝偉銓：處理僭建須加強執法和罰則
綠債今起認購 保底息勝定存
綠債今起認購 保底息勝定存
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
沈永年：保交樓不代表短期獲房產證
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
梁振輝：小心美聯儲11月或加息
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：現價慢慢吸黃金等爆上
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
陸振球：恐慌指數處低位 港股未虞大跌
林少陽：印度銀行股估值落後可留意
林少陽：印度銀行股估值落後可留意
技術取勝：美高梅處200天線之上
技術取勝：美高梅處200天線之上
李聲揚：萬騙不離其宗 邊有咁大隻蛤乸
李聲揚：萬騙不離其宗 邊有咁大隻蛤乸
蔡金強：中國8月數據：經濟有企穩迹象
蔡金強：中國8月數據：經濟有企穩迹象
艾雲豪：金融預測如瞎子摸象？
艾雲豪：金融預測如瞎子摸象？
李順威：債券熊巿似有逆轉迹象
李順威：債券熊巿似有逆轉迹象
劉思明：華為蘋果鬥新機 小米強勢可吸
劉思明：華為蘋果鬥新機 小米強勢可吸
瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755
瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755
摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428
周顯：李玟老公與利標的故事
周顯：李玟老公與利標的故事
張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
張佩儀：MPF享優勢 同時存潛在風險
王弼：Arm跟不跟得過？
王弼：Arm跟不跟得過？
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
曾淵滄：信置低價奪地料回報不俗
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
湯文亮：辣招令政府少收很多印花稅
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
陳永傑：市場憧憬美加息周期完結
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
廖偉強：拼經濟先激活樓巿
布少明：樓價跌 不利賣地收入
布少明：樓價跌 不利賣地收入
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會
凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗
凱和山兩日收2500票超額17倍 業界料本月新盤交投挫五成至600宗
9月物業買賣料310億 挫逾一成
9月物業買賣料310億 挫逾一成
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
羅守輝叫6800萬 放售洗衣街物業
凱滙3房1620萬沽 業主料微蝕
凱滙3房1620萬沽 業主料微蝕
逸峰連花園特色戶租3.1萬 呎租26元
逸峰連花園特色戶租3.1萬 呎租26元
VAU Residence旺中帶靜 近名校
VAU Residence旺中帶靜 近名校
屯門市廣場呎價回落至1.1萬元
屯門市廣場呎價回落至1.1萬元
投保儲積分 助日後灣區養老
投保儲積分 助日後灣區養老