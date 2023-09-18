梁振輝：小心美聯儲11月或加息

上周美國公布最新的通脹數據，核心消費物價指數（不包括食品和能源成本）按月上漲0.3%，為6個月來首次加速上升，但按年升4.3%，較上月的4.7%為低。至於反映商業層面通脹的生產物價指數（PPI）按月上漲0.7%，創下2022年6月以來的最大的單月漲幅，反映美國通脹仍未全面回落，雖然市場認定本周美聯儲將保持利率不變，但下一次在11月初的會議仍有可能加息。

歐央行行長：利率已處限制性區域

歐洲央行連續第10次加息，政策利率提高至4厘，但未能幫助歐元匯價。因為歐洲央行行長拉加德的言論較市場預期顯得鴿派，她指出利率目前已處於限制性區域，令市場揣測加息周期是否已完結，其言論亦導致市場大幅調升在2024年減息的可能性，從而將歐元拖低至2023年3月以來的最低水平。

英鎊跌破200天線支持

英鎊兌美元上周也反覆偏軟，並跌破200日移動平均線的支持，走勢疲軟主要是因為美元走強和對歐洲經濟增長的疲軟情緒所拖累。本周英倫銀行亦會議息，市場預期有機會加息0.25厘，留意會否為英鎊帶來支持。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]