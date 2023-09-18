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經濟

AI生成作品 用家孭刑責 法律界提醒：誹謗會被控 創作要小心

【明報專訊】現時社會上利用人工智能（AI）幫助生產，甚至使用相關的文字生成技術去創作日益普遍。不過有法律界人士提醒，現行法律不會視人工智能系統擁有資產及作品，最終人類作為最後監督者及用家，須為生成的作品負起法律責任。

明報記者 陳偉燊

衛達仕律師事務所資深律師翁妍婷接受本報訪問時指出，礙於人工智能系統並不是人類，因此利用人工智能生成作品，在法律上不能說其擁有權屬人工智能系統。「反而在人類主導下，利用人工智能去輔助及作為工具去再創作，若果過程中出錯，人類作為背後監督者，便要負起責任。」說明只有人類才對人工智能生成的作品擁有權利。即使人工智能公司對使用其系統生成的作品提出免責條款，一旦人工智能生成的作品內容涉及誹謗，作為系統用家也難免會被告，因此翁妍婷提醒使用人工智能創作時，務必要小心行事。員工作為人工智能產品的用家，生成作品後，一旦出錯，企業也難免要承擔法律責任。

AI公司可與用家協議釐清責任

雖然理論上可購買保險，為一旦使用人工智能生成作品出現問題時，提供保障，翁妍婷卻指，保險其實有很多情况不予保障。人工智能公司其實可以和用家協議，寫明利用其產品生產出來的作品歸屬人類及用家，則可以釐清情况。按香港現有已優化的知識產權法例，作品利益歸於原創者。若發現有人有違知識產權下，原創者可要求律師出信提出控訴，要求當事人停用其作品或返還得益，甚至要求披露違反情况。由於人工智能是不能擁有任何作品權益，因此跟進使用人工智能工具致違犯知識產權的個案時，原創者宜向法庭提出查詢及尋求指示。

港原版權持有人保障較弱

該行律師劉頌怡更指，按《版權條例》使用人工智能工具去創作作品，則歸類為電腦生成，但是創作作品時須經人類作者安排，並且付出勞務及技能，因此生成後的作品亦可受版權保障。至於作品轉給用戶時，她認為要設有條款、細則的合約去規範。但是依香港的法例，其實沒有要求人工智能研發商披露使用那些原創作。現時市面亦沒有軟件去從文字去推論生成作品的過程中，辨識出運用了甚麼資料，因此原版權持有人在保障上較弱。這與在英國及美國曾經有藝術家，對人工智能的研發商發起集體訴訟的情况，有所不同。

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