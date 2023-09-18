知行獲吉利做大客 佔98%收入

撰文 旻晞

知行是次來港上市，聯席保薦人包括花旗、華泰國際、建銀國際。今年初有市場消息指公司擬來港集資約2億至3億美元，即折合最多23.4億港元，但按目前市况最終集資額或相信會有所下調。

作為汽車系統集成商（一級供應商），知行為新能源汽車（NEV）及燃油車（ICE）向OEM提供多種自動駕駛車載解決方案及產品。其自動駕駛域控制器解決方案通常包括自動駕駛域控制器；從第三方供應商採購並整合至其解決方案的相關傳感器；集成軟件、算法及功能；及傳感應用、車載系統整合以及功能測試及驗證等相關服務。

攻自動駕駛方案 伙拍德州儀器舜宇

根據弗若斯特沙利文的資料，按去年自動駕駛網域控制站銷售收入計算，知行是內地第二大協力廠商自動駕駛網域控制站提供商，市佔率為26.2%。

如上述，知行目前已商業化兩條支持L2級至L2+自動駕駛功能的自動駕駛域控制器產品。而該公司絕大部分收入，都來自其主打產品：SuperVision。有關產品主要由英特爾（美：INTL）旗下的汽車科技公司Mobileye提供核心技術。兩家公司的合作關係始於2018年，知行從Mobileye採購SuperVision自動駕駛域控制器的基礎版本SoC（SoC，即系統晶片，將計算機或其他電子系統的大部分或全部部件集成在一起的集成電路），並配合其產品開發、算法及功能開發、系統集成等方案，為OEM客戶交付定制的解決方案。除Mobileye，知行亦有與瑞薩電子、德州儀器（美：TXN）及舜宇光學（2382）等上游業務伙伴合作，以向客戶提供解決方案。

截至最後實際可行日期，知行已獲得15家知名OEM客戶，包括吉利汽車（0175）、長城汽車（2333）、奇瑞汽車及東風汽車（0489）等。不過說來15家OEM客戶，最重要仍是吉利。事關過去兩年，集團銷售的SuperVision，有約95%都是售予吉利旗下的極氪車型。2021年至2022年及今年首季，吉利佔知行收入的比重分別為53%、96.4%及97.5%，若以客戶集中風險來衡量，知行在這方面也可算是「高人一等」。

也不只是下游集中度高，在上游，即供應商方面，知行亦對Mobileye高度依賴，2020年至2022年及今年首季，從Mobileye的採購分別佔期間總採購額的13.6%、54.6%、69.2%及93%。

毛利率由20%跌至首季6.4%

留意到嗎？2021年知行對Mobileye及吉利的依賴性突然爆發性提升。事關這一年的10月，知行開始量產與Mobileye合作的SuperVision項目，而SuperVision產品則主要售予吉利，知行的產業鏈可謂相當簡單明瞭。當然，日後如何繼續維繫與Mobileye與吉利的合作關係，自然成為知行發展的關鍵所在。

事實上，知行於臨時招股文件亦提及，基於與Mobileye的討論，Mobileye與極星（吉利旗下另一車型）可能與其他系統集成商合作，將Mobileye新一代自動駕駛解決方案（包括ChauffeurTM）加入知行同意開發的某款極星車型。

先不論Mobileye或吉利會否減少與知行的合作。單一供應商、單一產品、配合單一客戶的另一現象，便是毛利率大幅下滑，知行整體毛利率，由2020、2021年的大約20%水平，急跌至去年的8.3%、今年首季再進一步跌至6.4%。集團直言，毛利率下降與2021年10月開始量產SuperVision項目後，令相關收入佔比大增有關，乃由於其毛利率與其他業務相比較低，因而拖累集團整體毛利率。翻查資料，2020年，知行主要收入，來自銷售PCBA產品（已裝配印刷線路板），當年這業務收入佔比達89%，毛利率有21.2%，及後有關業務收入及收入佔比連毛利率逐年下跌，至今年首季相關業務收入佔比及毛利率已分別降至2.1%及10%，但其毛利率仍較自動駕駛方案的6.4%為高。

產生重大開支 料續錄虧損

再者，知行背靠的Mobileye，其SoC市場本身競爭亦相當激烈，例如本欄早前提及的另一準新股黑芝麻便是其直接競爭對手。更值得留意的是，近年自動駕駛市場亦開始對Mobileye、黑芝麻這種整合硬件及軟件的一站式解決方案抱有其他想法。整合性方案固然便利車廠能以較低成本、更快捷開發旗下車型，但與此同時，軟件的升級調整，每每要與供應商溝通再調整，在市場需求、軟件更新急促變化的年代，這種有欠靈活的方案便顯得有點不合事宜。於是乎，陸續有OEM傾向採用「軟硬分家」方案。尤其晶片巨企Nvidia（美：NVDA）近年在自動駕駛晶片市場發展甚快，愈多OEM改用Nvidia晶片，甚至包括吉利的極氪。可想而知，從知行的業務結構，以致行業的發展趨勢，面對的挑戰可不少。

長遠猶未知，但知行已預計今年將產生重大開支及持續虧損，甚至明年及以後都會繼續產生虧損，不過目前自動駕駛方案市場仍屬發展早期，虧損是行業的普遍現象，知行並不孤單。

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