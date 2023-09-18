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經濟

百勝：今年淨開店目標上調至最多1600間

【明報專訊】百勝中國（9987）首席執行官屈翠容接受訪問時表示，現時旗下KFC只覆蓋約1900個城市，但潛在規模其實可覆蓋3000個城市，以往沒有大幅增加新店，是因「內功未練好」（指供應鏈未完善）及去年受疫情所限。百勝將今年淨新增門店目標上調至1400至1600間；首席財務官楊家威表示，「單位經濟（unit economics）好、模型（model）可行（work），整個環境恢復，就自然加速去開店。」

KFC擬增內地覆蓋城市

由2021年開始，為減省物流成本，百勝中國於淮安及成都自建物流中心，現共有3個項目已落成，仍有4個項目在建造當中，現時集團物流倉網絡已擴展至33個物流中心。

百勝中國於上周四（14日）投資者日中宣布，KFC未來3年每年增加1200間以上淨新增店數，當中加盟佔比達15%至20%。屈翠容表示，現時肯德基（KFC）加盟佔比約為10%，必勝客（Pizza Hut）則約為5%，加盟店開店策略側重於偏遠地區如新疆南部和西藏，其戰略位置則分佈於大學、醫院及高速公路等。她續指，若用自營店方式進駐相關市場，其成本較昂貴；採用加盟店方式可得益於當地人的本地的知識，以掌握當地市場。同時受惠新增供應鏈的配合及增加加盟商比例，即使百勝於上調淨新門店目標同時，仍能維持今年約7億至9億美元的資本支出目標不變。

目前KFC和必勝客新店投資額分別約為180萬元及140萬元人民幣，回本期分別約為兩年和3年。楊家威稱現時百勝旗下意大利咖啡品牌Lavazza及美國墨西哥餐飲品牌Taco Bell尚未開放予投資者加盟，希望將其營運模式優化後，能令加盟商獲利再繼而開放。屈翠容補充指，現時規模較細的品牌亦有投資者表示想加盟，惟整個商業模式較複雜，想先把品牌質素做好。至於收購品牌方面，屈翠容表示，收購品牌所需資金成本龐大，而百勝自身已有品牌可以開店，但集團仍會持開放態度。

明報記者 江陵凱 西安報道

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