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經濟

芝商所：美衰退風險高 息率難言已見頂

【明報專訊】美國步入加息周期後，市場一直憂慮美國將出現經濟衰退。芝加哥商業交易所（CME）高級經濟學家及執行董事Erik Norland接受訪問時指出，統計過去40年出現的貨幣政策緊縮周期，約六成機會出現經濟衰退，由利率高位至經濟衰退之間更存在時間滯後（time lag），現時難以預測最終會出現「軟着陸」抑或衰退，但他認為美國經濟衰退的風險相當高。

高槓桿企業料壓力大

根據CME統計，過去6次加息周期當中，只有兩次出現軟着陸，另外4次周期由利率高位到出現經濟衰退的時間，分別相差10至17個月不等。Erik Norland指出，今次緊縮周期累計已加息525個基點，是1981年以來最大的一次加息，目前甚至未知利率是否已見頂，相信將對部分美國經濟帶來很大壓力，特別是對於高槓桿企業，以及為消費貸款支付更高費用的消費者。他認為，一旦出現經濟衰退，受巨額財政赤字、無法減稅等因素影響，復蘇或會非常緩慢。

他表示，當高槓桿率企業出現融資困難時或不得不開始裁員，失業率上升就大多與消費者支出下跌相關，令情况出現「螺旋式上升」。消費者支出放緩令更多公司陷入財困，銀行貸款意願下跌，對貸款對象變得更挑剔，經濟活動進一步放緩，惡性循環要待至減息才會被打破。

料中國經濟續增長 惟存隱憂

至於中國經濟，Erik Norland指出，早於去年12月中國放寬新冠疫情限制時，市場均預期經濟將呈現大幅增長，不過實際增長幅度較預期細，持續時間亦較短。Erik Norland認為，中國經濟正在持續增長，不過大部分來自汽車行業和電動車生產，消費支出似乎相當疲軟、房地產行業維持疲軟、出口實際上錄得倒退。但與此同時政府亦正推出措施刺激經濟，相信今年整體經濟增長有望貼近5%的水平。

他續稱，現時對中國最大憂慮是其他國家都在加息，如果歐洲、拉丁美洲、美國等中國出口市場出現經濟放緩，外部環境變得不太正面，亦有機會對大宗商品價格產生負面影響。

他表示，中國經濟增長的影響因素亦包括近年出生率大幅下降、債務水平高企，加上近年保護主義抬頭，以及日本以外世界各地的利率上升，外部環境不太樂觀，相信中國經濟將繼續增長，但增速將難及過去那麼快。

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