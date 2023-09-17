分析師看好新iPhone 料蘋果股價漲逾兩成

Wedbush最牛 予目標價240美元

摩通分析師Samik Chatterjee認為，今次蘋果產品特點是硬件有不少創新，晶片性能有改進，給予「增持」評級，目標價上望230美元。摩根士丹利分析師Erik Woodring看好今次iPhone及智能手表的人工智能元素，重申「增持」評級，目標價215美元。Evercore ISI分析師Amit Daryanani對今次產品性能略為失望，但仍維持目標價210美元，升幅距現時股價近兩成。Wedbush分析師Dan Ives看得最牛，認為iPhone 15系列定價及推廣有望刺激銷售800萬至1000萬部設備，尤其以較高毛利率的高端的Pro系列為主，目標價給予240美元，上升水位逾三成。

浦銀：現階段華為對蘋果影響小

在蘋果舉行發布會前兩周，華為突擊推出多部手機，包括Mate 60系列，與iPhone 15系列正面對決。為炒熱話題，內地媒體紛紛舉行調查，要網民在iPhone 15系列與Mate 60系列之間抉擇，綜合目前新浪財經、東方財富網等多個平台的投票結果，五成至七成票數都投在華為Mate 60系列，只有一成多情歸蘋果，其餘的是兩部全買或兩部都不買。

浦銀國際發報告預料，短期內華為智能手機出貨量有增長空間，主因是華為用戶換機，而蘋果則保持相對穩定，故現階段華為對蘋果的影響較小。

[企業地球村]