IMF籲內地改刺激消費以達經濟增長

格奧爾基耶娃分析，內地人口老化、生產力下降，加上歐美企業將供應鏈遷出中國，情况正抑制經濟增長，至於房地產問題，亦使消費者收緊開支。內地應協助融資讓已獲買家購入的樓盤得以完工，從而挽救消費者對房地產的信心，而非拯救受困的地產商。

結構倘不改革 中期增長或跌穿4%

IMF在上月預測內地今年經濟增長5.2%，至明年增長4.5%，但若房地產行業出現收縮，增長將會更低。格奧爾基耶娃表示，若內地不作結構改革，料內地經濟的中期增幅可跌穿4%。

此外，IMF將於下月中更新全球增長預測，會反映對全球經濟增長乏力的憂慮，因大多數大型經濟體的增長率仍落後於疫前水平，其中內地現時增長較疫情前的水平低4個百分點，歐洲低兩個百分點，總計全球低3個百分點，只有美國目前是唯一已恢復至疫前增長水平的大型經濟體。格奧爾基耶娃強調，內地今年增長將佔全球增長約三分之一，對亞洲以至全球都很重要。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上月指出，部分美國企業認為內地風險過高而無法投資，格奧爾基耶娃指目前的確有資金流出內地，IMF會仔細監察當中趨勢，不過她指數字經濟和綠色科技等領域，對投資者仍然具有吸引力；她又稱，要關注內地並非以補貼來推動電動車產業，以免導致不公平競爭。