明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

IMF籲內地改刺激消費以達經濟增長

【明報專訊】內地經濟增長放緩，基建投資和房地產投資過去為內地振興經濟的重要工具，不過，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在路透社訪問中指出，當前環境下以傳統向基建注入更多資金的方法恐效果不彰，強烈促請（strongly urge）內地應運用政策空間，將增長模式從依靠債務支持的基建和房地產，轉以刺激本地消費達到增長。

格奧爾基耶娃分析，內地人口老化、生產力下降，加上歐美企業將供應鏈遷出中國，情况正抑制經濟增長，至於房地產問題，亦使消費者收緊開支。內地應協助融資讓已獲買家購入的樓盤得以完工，從而挽救消費者對房地產的信心，而非拯救受困的地產商。

結構倘不改革 中期增長或跌穿4%

IMF在上月預測內地今年經濟增長5.2%，至明年增長4.5%，但若房地產行業出現收縮，增長將會更低。格奧爾基耶娃表示，若內地不作結構改革，料內地經濟的中期增幅可跌穿4%。

此外，IMF將於下月中更新全球增長預測，會反映對全球經濟增長乏力的憂慮，因大多數大型經濟體的增長率仍落後於疫前水平，其中內地現時增長較疫情前的水平低4個百分點，歐洲低兩個百分點，總計全球低3個百分點，只有美國目前是唯一已恢復至疫前增長水平的大型經濟體。格奧爾基耶娃強調，內地今年增長將佔全球增長約三分之一，對亞洲以至全球都很重要。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上月指出，部分美國企業認為內地風險過高而無法投資，格奧爾基耶娃指目前的確有資金流出內地，IMF會仔細監察當中趨勢，不過她指數字經濟和綠色科技等領域，對投資者仍然具有吸引力；她又稱，要關注內地並非以補貼來推動電動車產業，以免導致不公平競爭。

相關字詞﹕基建 內房 格奧爾基耶娃 經濟增長 電動車 中國經濟

上 / 下一篇新聞