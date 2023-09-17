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經濟

恒大財富杜亮遭公安機關採刑事措施

【明報專訊】深圳公安發布消息，指近期公安機關依法對中國恒大（3333）旗下的恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員，採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中，內媒指涉事者應為恒大財富的法定代表人、總經理杜亮。

《深圳商報》引述知情人士表示，該公司在業務過程涉嫌非法集資。進入刑事立案階段後，相關涉案資產應被查封、凍結，公安機關對恒大財富及時立案，將有利開展追贓工作，或可一定程度上減少恒大財富相關投資人的損失。恒大財富涉嫌通過違法違規承諾高額回報非法集資，不按約定使用資金，造成投資人損失，嚴重影響金融市場秩序，本次打擊行動對規範穩定金融市場具有積極意義。

內媒指涉違法承諾高額回報 非法集資

恒大財富在上月底發出公布，表示因為公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，無法開展當月兌付，後續兌付安排公司將另行公告。截至去年底，恒大財富未兌付本息為340億元人民幣。

早自2021年9月，恒大財富已傳出財富理財產品未能兌付，引發投資者及購買恒大理財產品員工，圍堵恒大在深圳總部，杜亮當時表示因為家有急事，在當時已贖回恒大財富的理財產品。恒大主席許家印當時承諾，將確保所有到期理財產品盡早全部兌付，稱「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有」。

不過去年11月底，恒大財富稱，因資產處置及兌付資金籌措不及預期，需調整2021年底兌付方案，每月底向每名投資者兌付2000元人民幣，到今年5月恒大財富再指資金回籠情况不理想，可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。

相關字詞﹕恒大財富 許家印 杜亮 中國恒大

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