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經濟

中融信託首承認部分產品未能兌付 兩家國有信託參與運作 分析：信託風險仍有可能蔓延

【明報專訊】受內房企業債務拖累，上月傳出旗下產品未能按時兌付的中融信託，上周五深夜公告，承認因內外部多重因素影響，部分信託產品無法按期兌付。中融同時公布，為提升公司經營管理效能，已與建行（0939）旗下建信信託，以及中信信託簽訂《委托管理服務協議》，為其經營管理提供專業服務。分析認為事件雖對銀行、保險等其他金融機構直接影響不大，但會削弱信託市場本已薄弱的投資意願，風險仍有可能在金融機構蔓延。

明報記者 歐陽偉昉

中融信託與兩行的委託期限為期一年，可提前結束或延期，相關的債權債務、信託法律關係不會因此而改變，會對投資者承擔受託人責任。內媒引述中融員工稱，上周五兩行已在中融對接工作，中融公章和檔案室都已封存。雖然中融上月曾表示經營正常，但外電指內地監管機構早在7月針對中融成立工作組，並在8月底協調兩家信託公司穩定中融信託經營。

截至去年底，中融信託資產規模6293.49億元（人民幣，下同），為內地第九大信託公司，其中投放在房地產的資產為672.59億元，佔比10.69%，規模較去年底減約25%。過去內地銀行限制質素較差的房地產開發商和城投企業取得貸款，它們轉而從信託產品取得資金，成為資金的重要來源。

內媒：逾期兌付14公司涉款8億

不過，內地房地產銷售低迷，加劇槓桿高企的內房企業債務問題，資金鏈斷裂令信託兌付出現問題。上月中多家A股上市公司披露，向中融購買的信託產品逾期兌付，內媒統計至目前涉及14家公司，金額累計約8億元。中融官方未有披露逾期的金額，上月內地市場曾傳出或高達3500億元。

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海認為，是次官方安排具公信力的國有信託參與中融運作，是希望加強投資者信心，等待房地產市場穩定，但兩行並非直接接管，反映當局現時不希望直接注入官方資本，只要房地產相關產品資不抵債，投資者仍要承受損失。他指出，其他信託公司也有房地產相關產品，首三大信託公司資產規模均為中融兩倍以上，潛在再出現違約的風險相當高。

分析：信託潛在再違約風險高

據中國信託業協會數據，今年首季末內地資金信託規模15.27萬億元，其中1.13萬億元投向房地產，佔比7.4%。對於事件會否引發其他金融機構風險，內媒引述穆迪稱，銀行、保險等金融機構對信託業敞口規模不大，直接影響有限。不過，中融逾期兌付進一步削弱投資者對信託產品投資意願，帶來提前贖回和信託計劃的融資風險。若情况惡化，信託業和房地產市場會面臨信用壓力和流動性風險，因為信託產品規模龐大，相關壓力或將風險蔓延至其他金融機構。

相關字詞﹕中融信託 內地房地產 流動性 違約 房地產

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