Arm首日升25% 昨續創新高 華爾街盼IPO經歷兩年低潮後再復蘇

準備於下周上市的食品雜貨配送公司Instacart，在安謀強勢上市後信心大增。該公司昨提交給美國證交會（SEC）的修訂文件顯示，該公司將IPO發行價區間，由每股26至28美元，上調至28至30美元。據《華爾街日報》計算，Instacart在全面攤薄基礎上，估值將增至接近100億美元。

市值遠高於軟銀收購成本

安謀上市首日報捷，對軟銀是重要的勝利。以首日收市價計算，安謀在完全稀釋的基礎上，市值接近690億美元，遠高於軟銀2016年收購該公司的320億美元成本，並高於軟銀最近向旗下願景基金收購25%安謀股份時所隱含的640億美元估值。

安謀成功上市，亦反映軟銀創辦人孫正義的策略奏效。彭博社消息指，在周三商議IPO定價的會議上，孫正義表明不想叫價過高，以確保上市後股價有較大的上升空間。據稱，他不同意將IPO價格設定於47至51美元的招股價區間上方。雖然會議期間，《華爾街日報》傳出安謀將IPO價格上調至52美元，這意味安謀的集資額將提升約1億美元，但孫正義認為不值得冒險，以免為首日的股價表現帶來負面影響。此外，軟銀又成功吸引蘋果、三星電子等科技巨企認購新股，確保了IPO的需求。

或成軟銀科創投資資金來源

安謀周四股價大漲，讓軟銀所持的安謀股份升值約120億美元。安謀上市後，軟銀仍持有安謀90.6%股權，倘其股價繼續向上，將成為軟銀進行科創投資的重要資金來源。軟銀（日：9984）昨股價升約2%。

軟銀近期表示，希望再次在人工智能（AI）領域大舉投資。受AI投資熱潮推動，費城半導體指數今年以來上漲40%以上。雖然安謀不生產晶片，但其技術幾乎覆蓋所有智能手機晶片。《金融時報》指出，安謀以往收取較低的專利費用，例如去年有逾300億塊晶片使用了其技術，而該公司為每塊晶片平均收取9美仙授權費。

該公司的發展策略之一，是尋找更多新類型的客戶，除了晶片製造商，也轉向授權手機製造商及雲端服務企業等，另要說服現有客戶接受更高的收費。《華爾街日報》指出，安謀在IPO路演時表示，預計在截至明年3月底的本財年，收入將增長11%，而下一財年的收入可增長25%左右，這意味在2025財年的總收入將達到37億美元，基於安謀當前稀釋後的股數，以及周四收市價計算，預測市銷率接近18倍。

《華爾街日報》認為這估值相當慷慨，相比下，AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）目前的估值，相當於市場對其2025財年預計收入的14倍。博通（美： AVGO）和光刻機巨頭ASML（美：ASML）到2025年的預測市銷率為8至9倍。分析師認為，安謀未來須擴大核心業務，並拓展車載及數據中心等業務，以配合股價增長。

（綜合報道）

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