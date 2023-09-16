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經濟
2023年9月16日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
內地工業零售勝預期 固投失色 房地產投資跌幅擴大 住宅銷售轉跌
MLF超額投放1910億 券商：助內銀資金充裕
港信用卡海外消費佔23%新高
匯控友邦領港股曾升324點 騰訊倒跌
遠洋暫停境外債付款 股價挫12%
專組再開會 唐家成盼施政報告前交建議
建銀傳加H按息1.5厘 超大行 封頂利率5.125厘 應對拆息升至5厘
證監本月展開網絡保安檢視 評估中介機構抵禦能力
恒大人壽遭海港人壽接管
華為Mate 60疑用SK海力士舊晶片
XTransfer擬增港人手 欲推中小企貸款服務
惠譽降龍湖評級 違約展望負面
Arm首日升25% 昨續創新高 華爾街盼IPO經歷兩年低潮後再復蘇
薪酬談判破裂 美三大車廠罷工
彭博：日央行植田言論非政策改變信號
CCL下季料挫至148點 蒸發全年升幅 已連挫五周失守160點 按周跌幅擴至1.19%
凱柏峰III累沽100伙 吸金近8億
九記老闆550萬購中環中心車位
益兆太子道西項目每呎補價6087元
ONE SOHO本月錄7宗租務 1房呎租60元
港鐵商場推秋天市集催谷消費
陸振球：十年一覺啟德樓巿夢
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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