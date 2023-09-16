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港鐵商場推秋天市集催谷消費

【明報專訊】中秋節將至，適逢港府推出「香港夜繽紛」活動，本港多個大型商場均推優惠吸客；港鐵（0066）旗下九龍灣德福廣場、青衣城、將軍澳PopCorn、The LOHAS康城及沙田圍方，推出不同特色主題活動吸引人流，其中德福廣場、青衣城推出「秋月豐饌市集」，邀得近40個本地及海外特色品牌參與，搜羅過百款中秋月餅、節日送禮精品、海味乾貨及應節甜食等。

此外，雲集過百個香港品牌的生活精品店LOUDER首次參與市集，將在德福廣場售賣手工月餅及應節小食；另德福廣場於9月22日起，推出全新消費優惠「日日滿足賞」，在推廣期內，MTR Mobile 登記用戶於德福廣場的指定類別參與商戶，以電子貨幣同日累積消費滿指定金額，即可獲最高合共300元德福廣場電子優惠券。

另新世界（0017）表示，適逢本港和內地全面通關後的首個中秋節及國慶長假期，尖沙嘴星光大道將與集團旗下K11 MUSEA合作，由9月22日起一連4個周五、周六晚，舉辦全港首個尖沙嘴文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」，夜市將設置近30個本地品牌的攤位，提供本土及不同族裔的手作精品和特色飲品小食等。

新世界商場中秋銷售料升兩成

K11 MUSEA亦會舉辦新銳女藝術家王子平首個個人展覽。另外，K11 MUSEA、K11 Art Mall、旺角THE FOREST，會於指定期間延長營業時間至晚上11時，亦會在夜間消費時段，推出多項消費禮遇及舉行活動，預料中秋和國慶黃金周期間，整體銷售、人流量，將分別上升20%至30%。

相關字詞﹕新世界 德福廣場 圍方 港鐵商場

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