ONE SOHO本月錄7宗租務 1房呎租60元

單身客租匯璽開放式戶

呎租61元

南昌站上蓋匯璽亦新錄第2B座中層G室租務成交，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，單位屬實用面積272方呎開放式間隔，業主以約1.7萬元放租約兩周，吸引外區客洽詢，微減500元或約3%後、以1.65萬元租出，實呎租金約61元，新租客為單身人士、業主2021年1月以約627萬元購入，享租金回報率3.2厘。

新界方面，美聯區域經理吳偉文稱，上水尚宜低層E室，實用面積139方呎開放式間隔，裝修企理，業主早前以9800元放租，獲外區留學生查詢，議價減約1300元或13%後，以月租8500元獲承租，實呎租金高見61元；業主2021年以242.9萬元購入，享租金回報率近4.2厘。

尚宜迷你開放式呎租61元

另外，中原分行經理鄭浩强表示，不少用家均先租樓以觀望後市，其中大埔半新盤天鑽第12座高層C室，實用面積524方呎兩房間隔，業主開價約2.2萬元，議價後減價3000元或約14%後，以1.9萬元租出，實呎租金36元，新租客為外區家庭客，見屋苑樓齡較新，位置亦方便上班及小朋友上學；上述單位業主2019年以709萬元購入，享約3.2厘租金回報率。