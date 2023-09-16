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經濟

香港地產

九記老闆550萬購中環中心車位

【明報專訊】熱爆「小紅書」、並獲米芝蓮「加持」的上環九記牛腩，其老闆在本月初以550萬元購入中環中心一個車位。資料顯示，中環中心B1層雙號車位，上月以550萬元成交，登記買家為九記有限公司，註冊董事包括歐陽雪心、潘國興，後者與上環歌賦街21號九記牛腩老闆名字相同，料購入作自用。

協成行家族936萬購同物業兩車位

另資料顯示，中環中心B2層兩個相連車位，本月初同樣以468萬元易手，即合共涉資936萬元；登記買家為方潤華興盛有限公司，註冊董事包括協成行董事總經理方文雄及其兒子方添輝等。

資料顯示，上述車位原由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有，陳上月底放售中環中心35個車位，位於B1至B3層，售價約438萬至550萬元，較2017年平均購入價介乎500萬至600萬元，最少低逾一成，而該批車位總市值約1.7億至1.8億元。據悉，中環中心車位不設限制，非該廈業主或租戶均可租用。

長實劈價三成推售維港星岸車位

另一方面，長實（1113）早前劈價發售旗下樓盤車位，售出將軍澳峻瀅2期、北角維港頌共約40個車位，套現5700萬元後，再以「深水彈」價出售同系紅磡大型屋苑維港星岸的車位。

據悉，約有35個車位待售，昨日推出5個車位，售價由原來約330萬至390萬元，大減至233萬元起，減幅約三成。

長實營業部首席經理郭子威表示，現時維港星岸車位月租約7000元，以售價計算，回報率接近4%。

郭子威續稱，受近期多間大型銀行加封頂利率後，投資環境轉差，投資客觀望情緒濃厚，而昨日共售出3個車位。

翻查資料，長實上周曾推售將軍澳峻瀅2期、北角維港頌車位餘貨，其車位售價分別由128萬元起，以及236萬元起，劈價最高35%。

相關字詞﹕郭子威 長實 中環中心 陳秉志 歌賦街 九記牛腩

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