凱柏峰III累沽100伙 吸金近8億

樓花期長約17個月的凱柏峰III，昨日售出的單位，主要屬1、2房間隔，單位實用面積主要為371至572方呎，成交價介乎632餘萬至994萬餘元，平均實呎1.7萬餘元。

凱柏峰III自8月底推出以來，累積沽出約100伙，套現總金額逾7.9億元，平均每伙成交價約798萬元。

恒地最快11月

推九龍新界兩盤

此外，恒地（0012）旗下九龍大型住宅重建項目紅磡必嘉坊系列銷情持續，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，自去年6月推出至今，累售約427伙，套現金額超過26億元，其中第3期BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH沽出88伙，套現約4.76億元，平均成交價約540萬元。

另外，恒地同系西洋菜北街項目、大埔美新里項目，林達民透露，有機會最快11月登場，前者提供約500伙，後者則設約120伙。

VICTORIA COAST

下周接受預約參觀示位

新盤市場將有其他項目發售；華懋集團銷售總監封海倫表示，集團旗下薄扶林VICTORIA COAST，繼上載樓書後，擬下周接受準買家預約參觀連裝修示範單位，將以招標形式出售。項目提供118伙，涵蓋2房1套連工作間至3房1套連工作間，實用1356至1367方呎。

路勁（1098）、深圳控股（0604）合作的屯門掃管笏凱和山，即日起收票；路勁銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目開價後市場查詢反應不俗，當中包括內地專才，視乎收票情况再決定加推及銷售安排部署。

此外，中原按揭董事總經理王美鳳指出，為樓盤買家提供「鎖定低息按揭優惠」，全期按息H加1.3厘，上限P減2.5厘，即按息低至3.625厘，現金回贈2.8%，最高按揭成數九成，最長還款期30年。

文曜最快下周初開價

至於建灝旗下九龍城聯合道文曜，最快下周初開價，並開放現樓示範單位。