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經濟

香港地產

CCL下季料挫至148點 蒸發全年升幅 已連挫五周失守160點 按周跌幅擴至1.19%

【明報專訊】樓市在油塘親海駅8月低價出擊並開出紅盤後，再掉頭轉靜；在加息陰霾、經濟前景未明等負面因素夾擊下，本港樓價跌幅有擴大迹象。中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，報159.87點，按周跌1.19%，並屬連跌5周共挫3.36%，按周跌幅更是連續三周擴大。分析估計，第四季CCL將下試148點，除蒸發2023年全年樓價升幅外，料將較去年低位再跌約5%。

明報記者 林尚民

最新公布的CCL，具體反映8月21日至27日、即親海駅開售後的市况，有關指數報159.87點，按周跌1.19%，為今年2月後首度跌穿160點，並為32周即約7個月的新低位，重返今年1月時水平。若對比2021年8月初高峰期191.34點，累計下跌16.5%。

值得一提是，CCL已連跌5周共挫3.36%，跌幅亦明顯加快，按周跌幅由3周前的0.09%、到前周跌0.2%、再到上周跌0.38%，而今周跌幅更擴大至1.19%，屬近4周最大跌幅。

今年樓價升幅收窄至1.98%

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，本周CCL比今年4月168.4點高位，近22周累跌5.07%，今年整體樓價升幅收窄至1.98%，本周CCL已跌至低於160點關口；而近日銀行上調新做H按封頂息、啟德第2A區2、3號住宅地由信置（0083）財團以低價中標等，有關影響將會在10月初公布的CCL陸續反映。

楊續稱，CCL快將到達去年12月錄得的156.37點低位，展望今年第四季，CCL目標將下試148點，除蒸發2023年全年樓價升幅外，預料將較去年低位再跌約5%。

中小型單位至豪宅價全線跌

與此同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報159.87點，按周跌1.1%；CCL（中小型單位）報158.48點，按周跌1.24%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌5周，分別累跌3.61%及3.58%，兼同為32周新低，重返今年1月水平。另CCL（大型單位）報166.80點，按周跌0.9%，重返今年5月水平。

華景山莊3房呎價跌穿8000元

事實上，二手市場持續錄得低價成交；美聯區域聯席董事邱漢榮稱，荔景半山屋苑華景山莊第20座低層F室，實用面積637方呎3房戶，原業主累減61.2萬元或約11%後，終以508.8萬元成交，實呎7987元，屬近期新低；原業主2013年以468萬元購入，帳面獲利40.8萬元或約9%。

另中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗雍翠豪園第1座中層A室，實用面積706方呎3房連套房，原業主累減107.2萬元或14%後，以672.8萬元沽出，成交價料為屋苑同類單位3年新低，實呎9530元；原業主2012年以410萬元購入，帳面仍獲利262.8萬元，單位升值64%。

相關字詞﹕樓價回調 雍翠豪園 華景山莊 中原城市領先指數CCL

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