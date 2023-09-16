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經濟

惠譽降龍湖評級 違約展望負面

【明報專訊】惠譽發表報告，將藍籌內房股龍湖集團（0960）的長期外幣發行人違約評級（IDR）、高級無抵押評級及其未償還高級票據評級降級，均由「BBB」下調至「BBB-」，其中長期外幣發行人違約評級的展望更是「負面」，因龍湖近月銷情遜預期。龍湖昨日逆市微跌0.1%，收報16.16元。

惠譽表示，今次降級，反映龍湖近幾個月公司和行業的銷情遜於預期，或會抑制龍湖的現金流和流動現金緩衝。惠譽認為，銷售惡化及近期其他中國私營房地產開發商的信貸事件，進一步推遲了龍湖進入資本市場的正常化。

指銷情遜預期 抑現金流

另外，惠譽亦提到，給予負面展望，原因是銷售復蘇及民間發展商融資渠道的正常化仍然充滿變數，不利龍湖周轉資金。

惟總括而言，惠譽稱由於龍湖重心在高端城市，銷情應與大市同步，或稍勝同業。惠譽又指，龍湖的土地儲備足以供兩年半至三年所用，逾八成遍佈一至二線城市，相信會為公司減少短期的土地收購，有助減債。

早前龍湖公布今年8月銷情，單月實現總合同銷售金額則為130億元（人民幣，下同），按年跌41.7%；同期權益合同銷售額85.2億元，按年跌41.2%；首8月累計實現總合同銷售金額1231.2億元，按年跌2.55%。

相關字詞﹕內房 龍湖

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