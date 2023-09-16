明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

專組再開會 唐家成盼施政報告前交建議

【明報專訊】政府成立的促進股票市場流動性專責小組昨日召開第二次會議。小組主席唐家成表示，小組昨聚焦討論能夠在短期內推出的建議，並就未來研究方向交換意見。另外，有內媒報道，港股流動性問題日趨嚴峻，零成交個股增加，單是周四（14日）便有735隻個股零成交，佔比逾28%。

港股周四逾28％股份零成交

唐家成表示，小組昨日根據上一次會議中有關影響股票流動性的分析，針對相關因素聚焦討論能夠在短期內推出或實施的建議。小組將會繼續加開會議，進一步討論短期建議的細節，以期盡早在《施政報告》公布前向行政長官提交詳細建議。提交短期建議後，專責小組將集中討論提升本港股市競爭力的總體方向和中長期建議，並向行政長官提交最終報告。

先聚焦短期措施 後商長遠建議

至於短期措施會否研究調整股票印花稅，他說，小組會研究所有有關提高股市流動性的建議，並不會排除調整印花稅。在專責小組保密制度下，會議期間的討論不會向外披露。

被問及小組仍要開多少次會議，才能就短期建議有結論，他指由於涉及眾多事宜，市場各界亦已提出不同建議，具體時間表要視乎專責小組之後的詳細討論，現時未能確定。

另外，內媒《證券日報》報道，今年首8個月，港股日均成交額為1120億元，按年下跌12%。從年內區間成交額來看，截至9月14日，51隻個股為零成交，850隻個股累計成交額在1000萬元以下，佔比33%。港股市場流動性不足，引發多項問題，包括加劇上市公司估值低、融資難等問題。

上 / 下一篇新聞