明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

遠洋暫停境外債付款 股價挫12%

【明報專訊】內房股遠洋集團（3377）表示，鑑於集團流動性緊張，經審慎考慮，將暫停所有境外債務的付款，直至整體重組或延期解決方案獲得實施。公司續指，將繼續積極與有關持份者包括銀行、債券持有人及金融機構磋商，以展期或重組相關境外債務。消息昨日開市前公布，股價低開1.51%，早段高見0.69元後回落，其後走勢疲弱，以全日最低位0.58元收市，跌12.12%，成交4.02億元。

涉8種境外美元證券

公司表示，為促進整體債務管理，將暫停支付所有境外債務，包括2024年票據、2027年票據、2029年票據等共8種境外美元證券，並指未能於到期時作出以上境外美元證券項下的付款，或導致債權人要求加速付款。

稱現階段努力保交樓

公司亦稱，已委任華利安諾基（中國）公司為財務顧問，並委任盛德律師事務所為法律顧問，協助集團針對現有資本結構和流動性挑戰，評估並制定最佳解決方案。公司指，現階段正在努力確保已簽訂的預售安排交付已竣工的物業，並繼續其業務營運，亦將集中必要資源確保現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，穩定業務營運，保障購房者、集團合作伙伴及所有持份者的利益。此外，公司強調正在實施嚴格的降本增效措施，以提高營運效率。

相關字詞﹕遠洋集團

上 / 下一篇新聞