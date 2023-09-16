遠洋暫停境外債付款 股價挫12%

涉8種境外美元證券

公司表示，為促進整體債務管理，將暫停支付所有境外債務，包括2024年票據、2027年票據、2029年票據等共8種境外美元證券，並指未能於到期時作出以上境外美元證券項下的付款，或導致債權人要求加速付款。

稱現階段努力保交樓

公司亦稱，已委任華利安諾基（中國）公司為財務顧問，並委任盛德律師事務所為法律顧問，協助集團針對現有資本結構和流動性挑戰，評估並制定最佳解決方案。公司指，現階段正在努力確保已簽訂的預售安排交付已竣工的物業，並繼續其業務營運，亦將集中必要資源確保現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，穩定業務營運，保障購房者、集團合作伙伴及所有持份者的利益。此外，公司強調正在實施嚴格的降本增效措施，以提高營運效率。