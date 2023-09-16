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經濟

匯控友邦領港股曾升324點 騰訊倒跌

【明報專訊】人民銀行降準昨日生效，市場資金供應增加，加上內地8月工業、零售數據勝市場預期，帶來經濟回穩憧憬，支持港股早段曾升逾300點。惟升勢集中在匯豐控股（0005）、友邦（1219）等重磅國際金融股，科網股個別發展，騰訊控股（0700）收市更倒跌。富時羅素旗下多個指數於收市後季檢調整，港股收市競價時段成交近304億元，令大市全日成交增至1180億元。

成交大升四成至1180億

恒指高開106點，報18,154點，曾倒跌17點。中國8月份工業增加值及零售表現好過市場預期，帶動大市向上，最多升324點，高見18,372點，之後在內地股市倒跌拖累下，港股升幅收窄，最終收市升134點，報18,182點。全周計，恒指下跌19點或0.1%，連跌兩周。

富時中國A50等指數季檢於下周一（18日）正式生效，帶動大市全日成交增至1180億元，較上日大升近四成半。港股通下的北水，淨流入近12億元，為連續第2日流入；惟滬深股通下的南水，就淨流出24.6億元人民幣，為連續第4日走資（見圖），累計流出174.5億元人民幣。

金融股做好，匯控升近2%，友邦升1.5%，平保（2318）升1%。重磅科網股個別發展，美團（3690）升1%，阿里巴巴（9988）、京東（9618）同升約0.4%；騰訊跑輸大市，收市倒跌0.8%。

醫藥股做好，藥明生物（2269）升4.8%，為表現最好藍籌。國藥控股（1099）、翰森製藥（3692）及石藥集團（1093）升約1至2%。

分析：投資者有戒心 取態保守

黃國英資產管理董事黃國英對昨日整體大市表現失望，尤其是科網股，如騰訊等，反映投資者有戒心，及取向保守。近期熱炒防守性較高的中海油（0883）、中移動（0941），匯控亦開始加入。環球市場近期都熱炒銀行股，因為預期美國經濟軟着陸機會增加，長債息率扯高，市場都重新調整銀行股的權重。他預期恒指短期表現不會太差，但屬窄幅上落市格局。

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