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經濟

MLF超額投放1910億 券商：助內銀資金充裕

【明報專訊】人民銀行周四公布降準0.25個百分點，時間早於市場預期。作為貸款基準利率（LPR）參考的中期借貸便利（MLF），本月利率則如同市場預期，沒有連續兩個月下調，維持在2.5厘，不過操作量則較到期額增1910億元（人民幣，下同），為6月後再度超額投放。中信証券報告指出，人行超額投放配合降準，是為銀行提供更充足、更低成本的中長期資金供給，保持總體流動性合理充裕，並緩解銀行負債成本壓力。中信証券指，9月上半月人行公開市場操作淨回籠7910億元，今次降準和MLF超額續作，也為對冲稅期、地方債發行加快、跨季資金壓力、9月傳統信貸需求等因素，逐漸拉大資金缺口。

申萬宏源料年內毋須再降準

對於及後政策寬鬆，申萬宏源預期年內毋須再降準，不過房地產銷售仍處低位，也要向房企進一步寬鬆，預期在11月或12月1年期LPR會再降0.1厘，5年或以上LPR降0.05厘，繼續穩定居民買樓預期。高盛則維持第四季度再降準0.25個百分點，以及減息0.1厘的預期。

降準影響在岸人民幣昨略為低開47點子（1元等於1萬點子），不過上午10時內地公布經濟數據向好，推動在岸人民幣急升355點子見7.2462，創3周新高。及後市場情緒降溫，升幅收窄至7.27以下。截至晚上10時，人民幣在岸價報7.2747，上升33點子，離岸價報7.2801，上升101點子。

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，對於人民幣至本月底的預期不太差，料將企穩在7.25，不過及後能否維持則是另一問題。

相關字詞﹕降準 貸款市場報價利率 減息 人民銀行 人民幣

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