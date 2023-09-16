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經濟

內地工業零售勝預期 固投失色 房地產投資跌幅擴大 住宅銷售轉跌

【明報專訊】內地近月經濟增長趨放緩，不過昨日公布的8月經濟活動數據開始企穩。作為反彈的主要動力，零售總額按年上升4.6%（見表），高於7月的2.5%，亦好過市場預期的3%；工業生產值按年上升4.5%，高於市場預期的3.9%和7月的3.7%。不過，首8個月固定資產投資按年增長3.2%，略低於市場預期的3.3%和首7個月的3.4%。分析認為，初步迹象顯示內地經濟或已見底，不過房地產困難和地方債務問題仍然存在，政府仍要推出支持政策以鞏固復蘇的動力。

明報記者 歐陽偉昉

撇除季節因素，8月零售總額亦按月增長0.31%。近3個月按年增速放緩的商品零售總額，8月增長較7月加快2.7個百分點至3.7%，餐飲收入按年增長12.4%，較7月下降3.06個百分點，延續疫後增長向常態回復趨勢。匯豐報告指出，在政府刺激電子產品和電動車政策推動下，大額消費品明顯提升，例如通訊器材按年升8.5%，汽車類消費轉為正增長1.1%。相對而言，耐用品消費升幅溫和，房屋相關消費，如家電和建築物材料則仍然倒退。

彭博：現稱復蘇仍太早

8月服務業生產指數按年升6.8%，按月加快1.1個百分點，不過彭博經濟研究指出，隨着學校暑假結束，旅遊熱潮對服務業的支持將逐漸減弱。彭博又指出，生產和消費按月增幅仍遠低於歷史平均，不少行業疲弱也顯而易見，雖然經濟或已開始觸底，但認為現在稱為復蘇則仍太早，還需更多政策支持經濟增長。

固定資產投資中，1至8月房地產投資按年下降8.8%，較首7月累降8.5%跌幅擴大；1至8月住宅銷售額按年下降1.5%，扭轉首7月累升0.7%勢頭。8月工業增加值按年增長加快，在出口疲弱下，反映內需恢復帶來支持，首8個月工業投資按年增8.8%，較首7個月加快0.2個百分點。基建投資亦加速，匯豐估計包括公用設施的首8個月基建投資增10.3%，較首7個月加速0.7個百分點。

匯豐：仍需政策持續支持

內地在8月底推出「認房不認貸」、下調最低首期要求等支持房地產政策，之前房地產市場在8月繼續收縮。匯豐認為房地產支持措施仍需要時間反映在相關數據，但預期措施將支持買樓需求，特別佔銷售量一半的大城市，將有助改善市場情緒。該行認為經濟復蘇似乎再次加快，加上近期貨幣和房地產政策支持有望加快增長，不過地產行業仍存阻力，亦有地方債的結構性挑戰，認為當局仍要持續給予政策支持。

澳新銀行將今年內地經濟增長預期，上調0.2個百分點至5.1%，不過高盛維持第三季增長4.9%的預測，大新維持全年增長5.2%的預測。

相關字詞﹕房地產 經濟增長 投資 消費 中國經濟

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