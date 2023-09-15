明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

紐約期油曾升穿90美元

【明報專訊】國際能源署（IEA）警告，油組與盟友（OPEC+）的主要成員國延長原油供應限制的措施，可能會令今年餘下時間原油求過於供的情况加劇。而國際油價昨晚升逾1%，紐約期油價格曾升穿每桶90美元大關，是去年11月以來首次。布蘭特期油昨晚高見每桶93.68美元，創10個月高位。

美上月核心PPI按月回落

受近期能源價格上漲影響，美國8月生產者物價指數（PPI）按月升0.7%，是去年6月以來最大的升幅。按年計算，美國8月PP1增長1.6%，是4個月來最高。不過剔除波動較大的食品及能源價格，美國8月核心PPI按月僅增0.2%，較7月的0.4%回落。按年計算，美國8月核心PPI增長2.2%，是2021年1月以來最低。

物價上漲及借貸成本增加，無礙美國消費者支出持續增長。美國8月零售銷售額按月增長 0.6%，遠超分析師預期的0.2%升幅。另外，受到汽油價格上漲推動，美國8月的加油站銷售額按月增長5.2%，是升幅最大的零售銷售類別。

軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（Arm）（美：ARM）昨晚在納斯達克交易所掛牌上市，IPO定價則為每股51美元，是IPO定價區間的上限，集資48.7億美元，亦是今年全球最大的IPO；安謀開市價報56.1美元，較招股價升一成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕零售銷售額 通脹 生產者物價指數（PPI） 紐約期油 油價 安謀（Arm）

上 / 下一篇新聞

人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
恒指微彈38點 結束六連跌
恒指微彈38點 結束六連跌
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
巴郡去年買入惠普後首減持
巴郡去年買入惠普後首減持
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
周顯：大股東增持或最終私有化
周顯：大股東增持或最終私有化
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
信置佔啟德項目五成股權
信置佔啟德項目五成股權
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
新地西九TOWNPLACE加推180伙
新地西九TOWNPLACE加推180伙
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬