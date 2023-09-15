紐約期油曾升穿90美元

美上月核心PPI按月回落

受近期能源價格上漲影響，美國8月生產者物價指數（PPI）按月升0.7%，是去年6月以來最大的升幅。按年計算，美國8月PP1增長1.6%，是4個月來最高。不過剔除波動較大的食品及能源價格，美國8月核心PPI按月僅增0.2%，較7月的0.4%回落。按年計算，美國8月核心PPI增長2.2%，是2021年1月以來最低。

物價上漲及借貸成本增加，無礙美國消費者支出持續增長。美國8月零售銷售額按月增長 0.6%，遠超分析師預期的0.2%升幅。另外，受到汽油價格上漲推動，美國8月的加油站銷售額按月增長5.2%，是升幅最大的零售銷售類別。

軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（Arm）（美：ARM）昨晚在納斯達克交易所掛牌上市，IPO定價則為每股51美元，是IPO定價區間的上限，集資48.7億美元，亦是今年全球最大的IPO；安謀開市價報56.1美元，較招股價升一成。

（綜合報道）

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