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經濟
國際金融

歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂

【明報專訊】雖然通脹持續回落，但歐洲央行預計，通脹仍將較長時間維持在過高水平，因此決定將三大關鍵利率各上調0.25厘，將隔夜存款利率上調至4厘，主要再融資利率上調至4.5厘，並將邊際貸款利率上調至4.75厘。這已是歐洲央行連續第10次議息會議加息，再融資利率已升至22年高位，而隔夜存款利率亦創歷來新高，恐為原已疲弱的經濟帶來更大的影響。

拉加德強調按最新數據 決定幣策

歐洲央行管理委員會表示，利率已達到為控制通脹帶來「重大貢獻」的水平，並將在「足夠長的時間」，將借貸成本保持在「足夠限制性」的水平。市場人士認為，歐洲央行的言論，是暗示利率已經見頂。與政策會議日期相關的掉期交易顯示，貨幣市場交易員押注今年底前，歐洲央行加息的幅度不到5個基點（0.05厘），反映市場認為這已是歐洲央行在此輪加息周期的最後一次加息。歐元兌美元昨晚挫0.6%，跌穿1.07水平，低見1.0658，跌至3個月低位。

T. Rowe Price首席歐洲經濟學家Tomasz Wieladek形容，這是「非常鴿派」的加息，歐洲央行已表明打算維持利率不變。

不過，歐洲央行行長拉加德昨在發布會未排除加息的可能，強調歐洲央行預期在一段時間內，歐元區仍不會達到通脹目標，歐洲央行將根據最新數據，決定未來的貨幣政策，目前「仍未能說利率已處於峰值」。

輕微下修今明年核心通脹預測

受能源價格上漲等影響，歐洲央行將今、明兩年的通脹增長預測各上調0.2個百分點。最新估計，歐元區今年平均通脹率為5.6%，而明年為3.2%，顯著高於2%的通脹目標。不過歐洲央行輕微下修剔除能源及食品價格的核心通脹預測。最新估計，歐元區今年平均核心通脹率為5.1%，而明年為2.9%。法國外貿銀行（Natixis）指出，歐洲央行下調核心通脹預測，反映加息周期已完成。

受加息及環球貿易轉弱等因素影響，歐洲央行亦下調經濟增長預測。按最新估計，歐元區今年GDP僅增0.7%，而明年增長1%。市場人士指出，歐洲央行對歐元區今年微弱的增長預測，意味個別歐元區成員國將陷入衰退。不過拉加德強調，經濟放緩只是暫時，「有信心」明年增長加快。巴黎的IESEG管理學院經濟學教授Eric Dor則警告，歐元區現在「很可能」出現滯脹。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕滯脹 通脹預期 歐元 加息 歐洲央行 歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）

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