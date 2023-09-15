明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒指微彈38點 結束六連跌

【明報專訊】聯儲局下周議息前夕，港股繼續缺乏方向，昨天全日大部分時間在萬八點關口上下反覆爭持，上演萬八點攻防戰，恒指最終收報18,047點，升38點，結束連續6天的跌勢，大市成交816億元。歐盟調查中國電動車補貼，車股普遍跌，資源股受追捧，「兩桶油」罕有成為升幅最大兩隻藍籌股。

歐盟查補貼 車股普遍跌

隔晚美國公布8月CPI高過預期，美股個別發展，恒指昨高開92點後最多升164點，但受制20天線並一度倒跌，隨後主要於萬八點上下爭持，最終收市微升38點，報18,047點；國指升39點，收報6275點；科指升17點，收報4059點。

北水淨入26.12億元，南水淨沽64.18億元人民幣，連續第3日流出，累計淨沽149.9億元人民幣。港股通最獲北水青睞的股份為中海油（0883）、信達生物（1801）及中移動（0941），分別獲北水淨流入3.82億元、2.82億元及2.05億元。

昨日金融、能源股等推升大市，匯控（0005）升1.3%，收報59.75元，創10日新高，建行（0939）亦升逾1%，資金追捧資源股，中石油（857）升近6%，中海油升5%，是全日升幅最大的兩隻藍籌，中煤能源（1898）及兗礦能源（1171）齊升約6%；歐盟對中國電動車展開反補貼調查，汽車股普跌，比亞迪（1211）跌1.2%。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，受外團憂慮影響，近日港股交投淡靜，欠缺方向，處於「上又上唔到，跌又跌唔落」的狀態，相信短期內於18,000點徘徊，但他提醒，債息、油價、通脹皆處高位，理論上都不利美股，加上他認為美股已見頂，不排除出現深度調整的可能。

上 / 下一篇新聞

人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
紐約期油曾升穿90美元
紐約期油曾升穿90美元
巴郡去年買入惠普後首減持
巴郡去年買入惠普後首減持
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
周顯：大股東增持或最終私有化
周顯：大股東增持或最終私有化
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
信置佔啟德項目五成股權
信置佔啟德項目五成股權
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
新地西九TOWNPLACE加推180伙
新地西九TOWNPLACE加推180伙
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬