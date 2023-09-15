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經濟
新股

途虎養車首日孖展5459萬 未足額

【明報專訊】港股新股市場9月略見回暖，目前市場上有3家公司正同期招股，並將於9月底掛牌上市。

內地汽車維修服務平台途虎養車（9690）昨日（14日）開始招股，此次共發售4061.71萬股，招股期至下周二（19日）止，9月26日正式掛牌。昨日首日公開發售孖展認購暫錄得5459萬元，尚未達到足額認購。同期新股另有於本周三開始招股的友芝友生物（2496）及樂艙物流（2490），昨日均已足額認購。昨日第二日招股的樂艙物流公開發售部分孖展認購錄得1927萬元，超額0.22倍；昨日同是第二日招股的友芝友生物公開發售孖展認購暫錄得2903萬元，超購倍數0.32倍。

富衛四度申上市 再推遲

港股市况波動之下，繼阿里巴巴（9988）旗下的新零售平台盒馬傳因市况不佳暫緩上市後，電盈（0008）主席李澤楷旗下富衛集團（FWD）亦傳出推遲上市。本地傳媒引述消息人士指出，今年3月第四度向聯交所遞交主板上市申請的富衛集團已放棄在今年內上市的目標，料短期內不會再重新提交上市申請。富衛回應，未來將評估適當時候再次提交上市申請。據港交所網站顯示，富衛上市申請現處於失效狀態。

雖不斷有公司因看淡市道而推遲上市計劃，但近日繼續有公司遞表申請來港上市。9月12日特殊目的收購公司Everest Acquisition Corporation向港交所遞交上市申請，農銀國際及花旗為其聯席保薦人，發起人為弘毅（Hony Partners Group）及農銀國際，公司的收購目標為醫療健康、消費及綠色產業領域公司。

明報記者

[新股]

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